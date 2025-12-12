12 dic. 2025
Fútbol Internacional

Salah, incluido en la convocatoria contra el Brighton

El egipcio Mohamed Salah, del Liverpool, ha sido incluido en la convocatoria para medirse este sábado al Brighton & Hove Albión en la Premier League.

Diciembre 12, 2025 04:52 p. m. • 
Por Redacción D10
Mohamed Salah

Mohamed Salah (i) está convocado.

Foto: Gentileza - Liverpool

El delantero habló con Arne Slot, técnico de los ‘reds’, este viernes y vuelve a la dinámica del grupo después de perderse el partido contra el Inter de Milán de Liga de Campeones tras hacer unas polémicas declaraciones.

Tras el empate contra el Leeds United del sábado pasado, en el que Salah fue suplente por tercer encuentro seguido, el egipcio habló ante los medios y confirmó su mala relación con Slot, dejó caer su salida del equipo tras la Copa de África y aseguró que alguien en el club le quiere fuera.

Ocurra lo que ocurra este sábado, Salah se marchará con Egipto a la Copa de África el próximo lunes, a la espera de que su futuro se solucione en las próximas semanas.

Salah, que renovó el verano pasado, tiene contrato con el Liverpool hasta junio de 2027. Es el jugador que más cobra de la plantilla de los ‘reds’ y Arabia Saudí ya ha mostrado interés por hacerse con sus servicios en caso de no continuar en el Liverpool,en el que su rendimiento ha caído esta temporada tras ser elegido el mejor jugador de la Premier la campaña pasada.

Premier League Brighton Liverpool
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Antonio Galeano.jpg
Fútbol Internacional
La Copa de Brasil pasará a otorgar dos cupos para la Libertadores
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció este jueves que la Copa de Brasil pasará a conceder dos cupos para la Copa Libertadores a partir de 2026.
Diciembre 11, 2025 03:57 p. m.
 · 
Redacción D10
benzema.jpeg
Fútbol Internacional
Benzema abre la puerta a jugar el Mundial de 2026 tras 4 años de su retiro
El delantero francés Karim Benzema dejó abierta la puerta a disputar el Mundial de 2026 con los ‘bleus’, cuatro años después de su retiro internacional.
Diciembre 11, 2025 03:53 p. m.
 · 
Redacción D10
G72nglpXQAEr615.jpeg
Fútbol Internacional
Uruguay rinde homenaje a ‘el Maestro’ Tabárez
La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) y la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (AUDEF) rindió homenaje este miércoles al histórico exseleccionador Óscar Washington Tabárez y su cuerpo técnico tras más de 15 años dirigiendo a la Celeste.
Diciembre 11, 2025 07:02 a. m.
 · 
Redacción D10
Richard Ríos.png
Fútbol Internacional
Benfica vence a Napoli y sigue con vida
El colombiano Richard Ríos colaboró con un tanto para que el Benfica siga con vida en la Liga de Campeones.
Diciembre 10, 2025 07:53 p. m.
 · 
Redacción D10
Ajax
Fútbol Internacional
El Ajax se aferra a un milagro
El Ajax sufrió ante el Qarabag, ganó 2-4 tras remontar un 2-1 en contra en el último cuarto de hora y sumó sus tres primeros puntos en la fase de grupos de la Liga de Campeones.
Diciembre 10, 2025 04:48 p. m.
 · 
Redacción D10
FIFA Intercontinental Cup 2025 - Cruz Azul vs CR Flamengo
Fútbol Internacional
El Flamengo vence a Cruz Azul con par de goles de De Arrascaeta
El uruguayo Giorgian de Arrascaeta convirtió dos goles para darle hoy al Flamengo brasileño, monarca de la Copa Libertadores, un triunfo por 1-2 sobre el Cruz Azul en la Copa Intercontinental.
Diciembre 10, 2025 04:23 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más