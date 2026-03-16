Nacional se reencuentra con la victoria

Nacional recuperó el rumbo del triunfo, cortando una sequía de victorias, tras derrotar en su campo a Rubio Ñu, para no perder de vista la parte alta de la clasificación del torneo Apertura 2026.

El Albo con lo justo ganó el compromiso ante el equipo de Trinidad, que ofreció dura lucha y generó situaciones importantes para llegar al gol.

SOBRE EL FINAL. Si bien en el global se repartieron fuerzas, el desnivel llegó casi en el epílogo del compromiso, con la definición de Juan Danilo Santacruz, quien apareció en el área para conectar un certero cabezazo para desnivelar el compromiso al minuto 77.

El representativo académico recupera algo de confianza, tras el duro golpe que sufrió al quedar fuera de la Copa Sudamericana a manos de Recoleta, y al cortar una racha de 5 juegos sin ganar, y se acomoda en la tercera ubicación, a cinco puntos del líder Olimpia.

A su vez el equipo ñuense vuelve a tropezar, cediendo terreno en ambos frentes, ya que cada derrota es golpe duro en su pelea con el promedio.