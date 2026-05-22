Vallejo se prepara para Roland Garros con entrenamientos de lujo

El tenis paraguayo vuelve a ilusionarse con el presente de Daniel Vallejo, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y ya se enfoca en uno de los desafíos más importantes de la temporada: Roland Garros.

El joven compatriota confirmó en sus redes sociales que su debut en el Grand Slam parisino será el próximo martes, aunque todavía resta definirse el horario del encuentro.

“Confirmado que mi debut es el martes, horario a definir. Este sábado entreno con Cerúndolo, el domingo con Sinner y lunes con Tabilo”, publicó Vallejo, dejando en evidencia la exigente preparación que viene realizando en la antesala del certamen. Compartir entrenamientos con figuras de primer nivel como Francisco Cerúndolo, Jannik Sinner y Alejandro Tabilo refleja el crecimiento y el respeto que se ganó en el circuito.

El paraguayo llega con gran confianza tras un año muy positivo, en el que logró consolidarse dentro del Top 100 del ranking ATP. Actualmente ubicado en el puesto 70 del mundo, Vallejo viene de alcanzar la final del Challenger de Valencia, ratificando su gran nivel y demostrando que está listo para competir de igual a igual ante rivales de jerarquía.

Además de su presencia en Roland Garros, también quedó confirmada su participación en Wimbledon, otro paso enorme en la carrera del joven tenista nacional, que sigue acumulando experiencias en la elite del tenis mundial.

Con apenas 21 años, Vallejo sueña en grande y busca seguir escribiendo páginas importantes para el deporte paraguayo.