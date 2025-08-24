24 ago. 2025
Fútbol Internacional

Sández festeja en Rosario

Rosario Central, con presencia del compatriota Agustín Sández como titular, venció 1-0 a Newell´s en el duelo correspondiente a la fecha 6 del campeonato, en el estadio Gigante de Arroyito.

Agosto 24, 2025 10:45 a. m. • 
Por Redacción D10
Rosario Central_62659225.jpg

Fiesta. Rosario Central celebra el superclásico rosarino.

El único e histórico gol lo convirtió Ángel Di María, de tiro libre, a los 36’ de la complementaria, para sellar con victoria el superclásico de la ciudad de Rosario.

Cabe destacar que en la portería de la Lepra se encontraba Juan Espínola, el ex Olimpia y Nacional. Además, en Newell´s tuvo la participación del delantero paraguayo Carlos González y a los 90+3' ingresó el zaguero Saúl Salcedo.

El Auriazul logra su 2° triunfo en el torneo, suma 10 puntos. Mientras que La Lepra tiene 6 puntos y se ubica en el puesto 11 en la tabla de la competencia.

Fútbol Internacional Rosario Central Agustín Sandez
Redacción D10
