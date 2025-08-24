Sández festeja en Rosario

El único e histórico gol lo convirtió Ángel Di María, de tiro libre, a los 36’ de la complementaria, para sellar con victoria el superclásico de la ciudad de Rosario.

Cabe destacar que en la portería de la Lepra se encontraba Juan Espínola, el ex Olimpia y Nacional. Además, en Newell´s tuvo la participación del delantero paraguayo Carlos González y a los 90+3' ingresó el zaguero Saúl Salcedo.

El Auriazul logra su 2° triunfo en el torneo, suma 10 puntos. Mientras que La Lepra tiene 6 puntos y se ubica en el puesto 11 en la tabla de la competencia.

