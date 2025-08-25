25 ago. 2025
Independiente identifica y expulsa a hinchas que atacaron a aficionados de U de Chile

El club argentino Independiente anunció en las últimas horas que ya identificó a 25 aficionados que participaron de los graves incidentes del pasado miércoles durante el partido ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana y adelantó que, en paralelo con los esfuerzos de la Justicia por detenerlos, serán expulsados de la institución.

Agosto 25, 2025 11:02 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-SUDAMERICANA-INDEPENDIENTE-UCHILE-FANS

El club de Avellaneda decidió aplicar una severa sanción a los violentos involucrados.

Foto: AFP

“El Club Atlético Independiente informa que, gracias a la información aportada por nuestra institución y al trabajo conjunto con la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APreViDe), ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia ocurridos en nuestro estadio durante el partido del pasado miércoles”, informó el club en un comunicado difundido en sus redes sociales.

“Las fuerzas de seguridad avanzan en los operativos para detener a los responsables, y desde Independiente vamos a colaborar en todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde. Además, serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación del derecho de admisión de por vida, para que nunca más vuelvan a pisar una cancha de fútbol”, añadió el ‘Rojo’.

Por otra parte, destacó que continúa trabajando junto a las fuerzas de seguridad y la Justicia para lograr la identificación de todos los aficionados que participaron de los incidentes, que dejaron al menos una veintena de heridos y más de un centenar de detenidos -luego liberados-, en su mayoría hinchas del equipo chileno.

“No habrá excepciones ni privilegios: quien eligió la violencia, eligió ponerse en contra de Independiente”, agregó el club, que aguarda la resolución de Conmebol sobre su futuro y el de Universidad de Chile en la competición, tras la cancelación del partido producto de los incidentes en las gradas.

La violencia comenzó sobre el final de la primera mitad del encuentro, con el partido igualado a uno y un global de 2-1 en favor de los chilenos, cuando fanáticos del equipo visitante situados en una de las tribunas más altas del estadio comenzaron a lanzar butacas, sanitarios y trozos de la grada extraídos de la estructura hacia la parte baja, donde estaban hinchas del ‘Rojo’.

Ante esto, aficionados de Independiente intentaron acercarse al sector visitante, lo que obligó al refuerzo de la seguridad con personal de infantería policial, en paralelo con la evacuación de los hinchas chilenos.

Pese a los esfuerzos por contener la violencia, un grupo numeroso de hinchas locales logró acceder a la tribuna donde aún quedaba un puñado de aficionados chilenos, que fueron violentamente atacados.

Debido a la investigación en curso, el viernes la Justicia argentina decidió que Independiente no podrá recibir público en el Estadio Libertadores de América. Poco después, el propio club anunció la postergación del partido ante Platense que estaba previsto para este pasado domingo en su estadio y que aún no ha sido reprogramado para una nueva fecha.

