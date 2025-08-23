23 ago. 2025
Los penales dejan sin título a Cristiano Ronaldo

El acierto en el lanzamiento de penales dio el segundo éxito en la Supercopa de Arabia Saudí al Al Ahli después de que el encuentro terminara con empate a dos goles, lo que dejó al equipo de Cristiano Ronaldo e Íñigo Martínez sin título.

Cristiano Ronaldo (c) se quedó con las ganas de levantar otro título en su carrera.

El Al Ahli, que solo había logrado este trofeo en 2016, esquivó la derrota en la final disputada en el Hong Kong Stadium con un gol en el minuto 89 del brasileño Roger Ibáñez. Después, desde los once metros, marcó los cinco disparos, mientras que el Al Nassr falló el cuarto, lanzado por Abdullah Al Khairabi y que detuvo el meta senegalés Eduard Mendy.

Cristiano Ronaldo se quedó a las puertas de lograr su primer título en Arabia Saudí. El equipo del astro luso, que abrió el marcador en el minuto 41 al transformar un penal, no pudo mantener su ventaja y en el añadido de la primera parte el marfileño Frank Kessie consiguió el empate a un gol.

El Al Nassr que dirige Jorge Jesus y que tiene entre su plantilla a futbolistas como el español Iñigo Martinez, el francés Kingsley Coman o el luso Joao Felix, volvió a ponerse por delante gracias al croata Marceo Brozovic en el 82, pero a un minuto del cierre el brasileño Roger Ibáñez recibió un balón del argelino Riyad Mahrez y rescató al cuadro de Matthias Jaissle, que llevó el desenlace a los penales.

El Al Ahli marcó los cinco por medio de Ivan Toney, Frank Kessie, Riyad Mahrez, Firas Al Birakan y el último, que supuso el triunfo, de Galeno. En el Al Nassr, acertaron Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic y Joao Felix. El meta Mendy detuvo el de Abdullah Al Khaibari, el cuarto y ya no hubo necesidad de ejecutar el quinto.

Fútbol Internacional
El Cremonese oficializa el fichaje de Sanabria
El Cremonese, conjunto recién ascendido a la Serie A italiana, ha oficializado este jueves el fichaje del delantero internacional paraguayo Tony Sanabria, que las últimas campañas militó en el Torino.
Agosto 21, 2025 06:59 a. m.
 · 
Redacción D10
Estudiantes de La Plata Cerro Porteño
Fútbol Internacional
Estudiantes de La Plata vs. Cerro Porteño: Paso a paso
Cerro Porteño visita a Estudiantes de La Plata, por los octavos de final de la Copa Libertadores. En la ida jugada en La Nueva Olla, el Ciclón cayó por 0-1.
Agosto 20, 2025 02:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Fútbol Internacional
Cerro, con “las herramientas y las armas” para buscar la clasificación
El vicepresidente de Cerro Porteño, Juan Carlos Pettengill, cree que el equipo tiene “las herramientas y las armas para darle esa alegría a la hinchada” ante Estudiantes de La Plata.
Agosto 20, 2025 12:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Flamengo
Fútbol Internacional
Flamengo quiere ser “el Real Madrid de las Américas”
El presidente del Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, afirmó este miércoles que el club brasileño quiere ser “el Real Madrid de las Américas” en términos de éxitos deportivos y de buena gestión económica.
Agosto 20, 2025 12:14 p. m.
 · 
Redacción D10
Roque Santa Cruz
Fútbol Internacional
Roque Santa Cruz, sin pensar en la retirada y feliz como ‘hombre récord’
El paraguayo Roque Santa Cruz parece que firmó un pacto con el tiempo, porque el 16 de agosto cumplió 44 años y los celebró con un nuevo logro: es el segundo futbolista más longevo en jugar la Copa Libertadores.
Agosto 20, 2025 10:42 a. m.
 · 
Redacción D10
Kylian Mbappé
Fútbol Internacional
Mbappé salva un frío estreno del Real Madrid
Un solitario tanto, de penal, inventado y ejecutado por Kylian Mbappé a los 51 minutos, salvó el estreno del nuevo Real Madrid.
Agosto 19, 2025 06:18 p. m.
 · 
Redacción D10
