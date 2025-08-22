22 ago. 2025
Fútbol Internacional

Juan Pablo Vojvoda asume el mando del Santos

El argentino Juan Pablo Vojvoda se ha convertido en el nuevo técnico del Santos brasileño, en el que milita Neymar, con un contrato que lo compromete hasta fines de 2026, según anunció este viernes el club paulista.

Agosto 22, 2025 01:01 p. m. 
Por Redacción D10
Gy9ynHpWQAAmDOu.jpeg

El nuevo técnico de Neymar y Caballero ya fue presentado.

Foto: @SantosFC

El equipo de Neymar estaba bajo el mando de un entrenador interino desde que, el pasado fin de semana, destituyó a su entrenador anterior, Cleber Xavier, tras la fuerte derrota por 0-6 que sufrió contra el Vasco da Gama por el Campeonato Brasileño.

Vojvoda, que entrenó al Fortaleza brasileño desde 2021 hasta julio de este año, dirigió varios equipos en Argentina, como Newell’s Old Boys al inicio de su carrera, Defensa y Justicia, Talleres y Huracán.

Antes de aterrizar en el fútbol brasileño, fue a Unión La Calera, en Chile, donde permaneció durante 2020.

Es considerado el técnico más exitoso y duradero desde la fundación del Fortaleza.

El entrenador llevó al equipo a una semifinal de la Copa do Brasil (2021), a tres Libertadores (2022, 2023 y 2025) y una final de la Copa Sudamericana, además de haberlo dejado entre los cuatro primeros de la clasificación del Campeonato Brasileño en dos de los últimos cuatro años (2021 y 2024).

En los últimos días trascendió que, tras destituir a su técnico, Santos había ido atrás de Jorge Sampaoli, quien ya entrenó al club paulista en 2019 y lo llevó a ser subcampeón del fútbol brasileño.

Sin embargo, Sampaoli confirmó públicamente que decidió desistir de la oferta en esta oportunidad, después de hacer un diagnóstico sobre las necesidades y solicitar algunos refuerzos que Santos no puede pagar.

Santos, que este año ascendió a primera división y recuperó a Neymar, no levanta cabeza y se mantiene entre los últimos de la tabla de la liga nacional, en decimoquinta posición.

En esta ventana de contrataciones, el club contrató a cuatro refuerzos: los centrocampistas Willian Arão y Gustavo Caballero, y los laterales Igor Vinícius y Mayke.

Santos Brasil Fútbol Internacional
Redacción D10
