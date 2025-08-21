Alexis Fariña reforzará un equipo de la MLS

Con el deseo de obtener minutos, Alexis Fariña viajará a Estados Unidos para sumarse al Minnesota United, club que se encuentra segundo en la clasificación de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer.

El hasta ahora jugador de Cerro Porteño se irá en condición de préstamo, por un año, con una opción de compra. En lo que va del segundo semestre, el chico de 20 años, solo pudo jugar 12 minutos, cuando ingresó por Juan Iturbe, frente al Sportivo Ameliano, por la segunda fecha del Torneo Clausura.

Tras ese encuentro, Alexis Fariña ya no volvió a jugar a pesar de estar en el banquillo en varios encuentros. El futbolista debutó en el Ciclón en 2023, convirtió tres goles y repartió seis asistencias.