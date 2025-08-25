25 ago. 2025
Lautaro comanda el festín del Inter

El argentino Lautaro Martínez comandó este lunes el festín del Inter de Milán ante el Torino (5-0), autor de un tanto y de una asistencia.

Agosto 25, 2025 05:54 p. m. 
Redacción D10
87591f9ec99d82951d5ae67038df26b71b963fea.jpg

Lautaro Martínez celebra un gol del Inter.

Foto: EFE

El argentino Lautaro Martínez comandó este lunes el festín del Inter de Milán ante el Torino (5-0), autor de un tanto y de una asistencia en un duelo en el que el combinado ‘nerazzurro’ advirtió de todo su potencial y disipó dudas tras su accidentado final de temporada pasada.

Hay cosas que no cambian en el lado ‘nerazzurro’ de Milán. Lautaro volvió a ser el mejor de un Inter que volvió a ser reconocible, ordenado, peligroso. Consiguió evitar que los fantasmas de la final de la Liga de Campeones y del último ‘Scudetto’ se apoderaran de su reinicio.

Volvió sobre sus propias decisiones tras el Mundial de clubes el rumano Cristian Chivu y formó con el 3-5-2 habitual de Simone Inzaghi. Alineación calcada a la que llegó a la final de Múnich, con la única novedad de Sucic en el puesto de un Calhanoglu cumpliendo sanción. Gran estreno del croata, muy participativo.

Y dio la sensación de que el equipo reconectó. Presionó bien arriba. Con intensidad. Con combinaciones rápidas y un dominio total de un duelo que desbloqueó en el minuto 18 con un testarazo de Bastoni, inevitable en el balón parado, rematador al primer palo en el centro de Barella.

Se soltó el Inter y el control fue apabullante ante un Torino indefenso, que claudicó antes del descanso con el tanto de Thuram. Sucic, en su estreno, aprovechó un error en salida del combinado turinés, el primero de una noche aciaga en ese sentido para los visitantes, se lució con una asistencia que permitió al francés abrir su cuenta goleadora.

Continuó el despropósito defensivo del Torino nada más comenzar la segunda mitad. Gineitis, en un intento de jugar con el meta uruguayo Franco Israel, regaló directamente a Lautaro el balón. El ‘Toro’ no perdonó y sentenció el duelo en el minuto 52.

Thuram firmó su doblete apenas 10 minutos después con un remate de cabeza perfecto. Y Bonny, en su estreno en partido oficial con los ‘nerazzurri’, exjugador del Parma de Chivu, cerró la goleada tras otro error en salida del Torino. Lautaro regaló el tanto a su nuevo compañero, que definió desde el corazón del área.

El Inter comenzó de la mejor manera su temporada. Una goleada para colocarse líder. Gran estreno de sus fichajes. Dominio absoluto. Y Lautaro, como siempre, al mando.

-- Ficha técnica:

. 5 - Inter de Milán: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (Luis Henrique, m.86); Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan (Zielinski, m.79), Dimarco (Carlos Augusto, m.67); Lautaro Martínez (Diouf, m.79) y Thuram (Bonny, m.67)

. 0 - Torino: Israel; Lazaro (Anjorin, m.79), Coco, Masina, Biraghi; Casadei, Ilkhan (Tameze, m.58), Gineitis; Ngonge (Pedersen, m.80), Vlasic (Aboukhlal, m.58) y Simeone (Adams, m.64).

Goles: 1-0, m.18: Bastoni; 2-0, m.36: Thuram; 3-0, m.52: Lautaro; 4-0, m.62: Thuram; 5-0, m.72: Bonny.

Árbitro: F. La Penna. Mostró cartulina amarilla a por parte del Inter de Milán; y a por parte del Torino.

Incidencias: encuentro correspondiente a la primera jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán (norte Italia). EFE

Redacción D10
Carga Más