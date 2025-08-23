El City retrocede en el tiempo

Después de una convincente victoria ante el Wolverhampton Wanderers (0-4) en la jornada inicial, el City tenía un examen superior ante el campeón de la Europa League, que venía más centrado en sus problemas fuera del campo, con la pérdida de Eberechi Eze en favor de sus grandes rivales, que pendiente de lo que pasase en el Etihad Stadium.

Los aficionados ‘Spurs’, de hecho, comenzaron la visita a Mánchester entonando cánticos contra su dueño, Daniel Levy, al que culpan de haber estado dos semanas modelando el fichaje de Eze para que se lo quitaran en el último momento. A falta de refuerzos en ataque para Frank, el City parecía el favorito.

Y durante media hora más o menos lo confirmó, con presencia recurrente en tres cuartos de cancha y alguna ocasión aislada. La más clara, un jugadón de Erling Haaland que arrancó desde el centro del campo como en sus tiempos en el Borussia Dortmund para dejar a Omar Marmoush delante del portero. El egipcio, con todas las opciones para él, optó por la peor, tirar al muñeco.

Instantes después era Tijjani Reijnders el que se equivocaba en la medialuna del área, dando lugar a la jugada del 0-1. Un contraataque que comandó Richarlison para poner un pase de la muerte a Brennan Johnson y que el galés fusilase a James Trafford, titular de nuevo en detrimento de Ederson Moraes.

Pese a que el gol fue anulado inicialmente por fuera de juego, el VAR confirmó la posición legal de Richarlison.

Ya en el tiempo de descuento de la primera mitad, Trafford volvió a ser protagonista, esta vez por su poca cintura para salir desde atrás. Con varios jugadores del Tottenham encima, en lugar de pegar un pelotazo, le dio el cuero a Nico González en el punto de penal. El español, encimado inmediatamente, perdió la pelota. El Tottenham recuperó la posesión dentro del área y dispuso de dos cañonazos. El primero lo salvó Trafford, el segundo, de Palhinha, fue dentro.

El centrocampista portugués, que en 25 partidos en la Bundesliga la temporada pasada no marcó ni asistió con el Bayern Múnich, vio puerta en su primera titularidad de vuelta a la Premier League.

Pudo recortar distancias el City varias veces, sobre todo con un desacertadísimo Haaland que parece haberse abonado a ser Bota de Oro un día e intrascendente al siguiente, pero toda la efervescencia que los Reijnders, Cherki y compañía generaron el primer día aquí se esfumó.

El City volvió a desesperar a y a mandar un mensaje a Guardiola: Queda mucho trabajo por hacer y quizás unos cuantos millones por gastar en un lateral derecho y en un extremo izquierdo.

El Tottenham, sin embargo, ve unos brotes verdes como hacía tiempo que no. Son un equipo serio, ordenado y que sabe lo que tiene que hacer, es decir, todo lo contrario a cuando estaba Ange Postecoglou. Ya suman dos victorias en dos partidos y son líderes en solitario de la liga. Consiguieron, además, su primer triunfo fuera de casa desde febrero.

- Ficha técnica:

0 - Manchester City: Trafford; Lewis, Stones, Dias, Ait-Nouri (Aké, m.23); Reijnders, Nico (Rodri, m.75), Cherki (Bernardo, m.54); Bobb (Foden, m.75), Marmoush (Doku, m.54) y Haaland.

2 - Tottenham Hotspur: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Palhinha (Danso, m.91), Sarr, Bentancur; Kudus (Bergvall, m.86), Johnson (Odobert, m.78) y Richarlison (Solanke, m.78).

Goles: 0-1. Johnson, m.35 y 0-2. Palhinha, m.45+2

Árbitro: Peter Bankes amonestó a Nico (m.71) por parte del Manchester City y a Johnson (m.34), Romero (m.68), Richarlison (m.71) y Porro (m.81) por parte del Tottenham.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la Premier League de fútbol disputado en el Etihad Stadium (Mánchester).