Melgarejo preocupado por el presente

El mandamás de la V Azulada, Héctor Melgarejo habló este jueves con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y se refirió a lo que viene viviendo el plantel encabezado por Humberto García. Dijo que el equipo entró en una racha que preocupa, pero mantiene la fe en el proyecto.

Melgarejo afirmó que a la racha de 8 partidos sin ganar se le suma varios jugadores lesionados y que, con la recuperación de algunos, el plantel se volverá a potenciar y competir. Sin embargo admitió que existe una preocupación latente ante la falta de resultados.

“Preocupa no sumar. No estamos bien, es hora de levantar, de superar la situación. La necesidad es ganar y sumar, nosotros estamos mirando varias tablas a la par, descenso, clasificación a copa, como iniciar el año siguiente. Si hoy termina el campeonato, Luqueño inicia 11 puntos encima”, expresó el directivo en la 1080 AM.

Melgarejo aclaró de paso que la continuidad de Humberto García no está condicionada y la idea de la directiva es mantener el proceso, ya que es un profesional que conoce la estructura del club y el proyecto de promoción de jugadores, aunque apuntó que también podría cortarse en caso que el DT considere apartarse del cargo.

