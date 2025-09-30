30 sept. 2025
Sportivo Ameliano

Ameliano despide a Humberto García

Luego de la derrota de local ante Recoleta, Sportivo Ameliano anunció la salida del entrenador Humberto García.

Septiembre 30, 2025 07:37 a. m. • 
Por Redacción D10
20250930_073713.jpg

Humberto García dejó de ser el técnico de Ameliano.

Una nueva derrota en condición de local, esta vez ante Recoleta por 4-1 en juego válido por la fecha 14 del torneo Clausura, significó la sentencia para el entrenador Humberto García.

Las redes sociales del Sportivo Ameliano anunciaron la salida del Botellón tras la derrota por goleada ante Recoleta. “Gracias por todo profesor Humberto García”, fue el texto despedida para el Botellón.

Humberto García dirigió durante esta última etapa un total de 24 partidos, con 7 victorias, 7 empates y 10 derrotas, dejando una efectividad del 38,89%.

Humberto García Ameliano Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Ameliano_62704616.jpg
Sportivo Ameliano
García: “Otra prueba de fuego”
Sportivo Ameliano tendrá un partido vital y clave en la fecha 10, recibirá a Nacional en Villeta, en la Fortaleza del Pikysyry este viernes desde las 18:30.
Agosto 27, 2025 07:28 a. m.
 · 
Redacción D10
GzEHkhpXsAEY_XG.jpeg
Sportivo Ameliano
Melgarejo continúa disconforme con el juego
El presidente del Sportivo Ameliano, Héctor Melgarejo, sostuvo en Fútbol a lo Grande que aún sigue disconforme con la actuación de su equipo, a pesar de haber salvado la caída ante el 2 de Mayo, en la parte final del partido en la ciudad de Pedro Juan Caballero.
Agosto 25, 2025 07:24 a. m.
 · 
Redacción D10
Luqueño y Ameliano_62581901.jpg
Sportivo Ameliano
Melgarejo, muy molesto: “Somos una vergüenza”
Ameliano experimenta un momento muy complicado en el torneo Clausura 2025, lleva siete fechas sin conocer la victoria y con el agregado que de los siete juegos, seis fueron derrotas.
Agosto 19, 2025 07:38 a. m.
 · 
Redacción D10
Héctor Melgarejo_40551806.jpg
Sportivo Ameliano
Melgarejo, con fuertes críticas a jugadores
Agosto 14, 2025 09:20 a. m.
 · 
Redacción D10
GxxqpK0WoAAWOcP.jpeg
Sportivo Ameliano
Ameliano extendió su racha negativa
Sportivo Ameliano experimentó una nueva caída en el campeonato y ya lleva seis partidos sin conocer de victorias. Un total de cinco derrotas y un empate.
Agosto 11, 2025 09:42 a. m.
 · 
Redacción D10
humberto garcia_62036025.jpg
Sportivo Ameliano
García trabaja en la identidad futbolística
Ameliano experimentó su quinto resultado negativo al hilo en el Clausura 2025, cuatro derrotas y un empate. Este lunes en su feudo cayó por 4-0 ante Libertad.
Agosto 06, 2025 07:58 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más