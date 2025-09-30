Ameliano despide a Humberto García

Una nueva derrota en condición de local, esta vez ante Recoleta por 4-1 en juego válido por la fecha 14 del torneo Clausura, significó la sentencia para el entrenador Humberto García.

Las redes sociales del Sportivo Ameliano anunciaron la salida del Botellón tras la derrota por goleada ante Recoleta. “Gracias por todo profesor Humberto García”, fue el texto despedida para el Botellón.

Humberto García dirigió durante esta última etapa un total de 24 partidos, con 7 victorias, 7 empates y 10 derrotas, dejando una efectividad del 38,89%.