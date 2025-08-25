Melgarejo continúa disconforme con el juego

“No estamos contentos, no estamos conformes. No estamos encontrando el camino”, dijo el mandamás. Es que su club no gana desde hace ocho fechas, seis partidos perdidos y dos empates.

Tras el empate quedó la interrogante sobre la continuidad del DT Humberto García, sobre el punto, el titular de la V Azulada no realizó declaraciones. Por la fecha 10, Ameliano recibirá en su estadio en Villeta a Nacional.