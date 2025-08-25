Melgarejo continúa disconforme con el juego
El presidente del Sportivo Ameliano, Héctor Melgarejo, sostuvo en Fútbol a lo Grande que aún sigue disconforme con la actuación de su equipo, a pesar de haber salvado la caída ante el 2 de Mayo, en la parte final del partido en la ciudad de Pedro Juan Caballero.
“No estamos contentos, no estamos conformes. No estamos encontrando el camino”, dijo el mandamás. Es que su club no gana desde hace ocho fechas, seis partidos perdidos y dos empates.
Tras el empate quedó la interrogante sobre la continuidad del DT Humberto García, sobre el punto, el titular de la V Azulada no realizó declaraciones. Por la fecha 10, Ameliano recibirá en su estadio en Villeta a Nacional.