25 ago. 2025
Sportivo Ameliano

Melgarejo continúa disconforme con el juego

El presidente del Sportivo Ameliano, Héctor Melgarejo, sostuvo en Fútbol a lo Grande que aún sigue disconforme con la actuación de su equipo, a pesar de haber salvado la caída ante el 2 de Mayo, en la parte final del partido en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Agosto 25, 2025 07:24 a. m. • 
Por Redacción D10
GzEHkhpXsAEY_XG.jpeg

Ameliano rescató un punto de La Terraza.

Foto: @CopaDePrimera

“No estamos contentos, no estamos conformes. No estamos encontrando el camino”, dijo el mandamás. Es que su club no gana desde hace ocho fechas, seis partidos perdidos y dos empates.

Tras el empate quedó la interrogante sobre la continuidad del DT Humberto García, sobre el punto, el titular de la V Azulada no realizó declaraciones. Por la fecha 10, Ameliano recibirá en su estadio en Villeta a Nacional.

Héctor Melgarejo Sportivo Ameliano Torneo Clausura
Redacción D10
