08 oct. 2025
Tenis

Medvedev supera a Tien y llega a cuartos

El ruso Daniil Medvedev superó por primera vez en su carrera al estadounidense Leandre Tien, por 7-6 (8), 6-7 (1) y 6-4, a los calambres que sufrió en el tramo final del segundo set y a los ‘fantasmas’ que con frecuencia le enredan en la pista, y accedió a los cuartos de final del Masters 1.000 de Shanghái.

Octubre 08, 2025 05:04 p. m. 
Por Redacción D10
Daniil Medvedev

Daniil Medvedev se instaló en la siguiente fase.

Foto: Gentileza - ATP

Nunca ha repetido éxito en un torneo el moscovita, que ganó este hace seis años y tiene veinte títulos en su historial. El último en 2023.

El partido ante Tien fue dramático. Lo tuvo encarrilado y se le enredó, se encaró con su propio entrenador, Thomas Johansson, y tuvo que luchar consigo mismo. También con los contratiempos físicos. Pero cuando peor estaba, el ruso resurgió. Y sacó adelante el partido después de dos horas y 55 minutos.

Fue la primera vez en su carrera que ganó a Tien, contra el que se tuvo que retirar hace nueve días, en las semifinales de Pekín, en un partido que tenía ganado. Afectado por el calor y los calambres, estaba a un juego de ganar y tuvo que resignarse al abandono.

Ahora, en Shanghái, donde triunfó en 2019, estuvo a punto de sucederle lo mismo. Tuvo encarrilada la victoria tras ganar el primer set y tener que ceder el segundo, más igualado por la resistencia de su rival. Pero cuando ganaba por 6-5, Medvedev empezó a cojear, con la pierna derecha tiesa, sin posibilidad de doblarla. Entregó esa manga y se sentó para ser atendido por el fisioterapeuta.

Parecía que no era capaz de jugar con cierta normalidad Medvedev ante Tien. Le acompañan los fantasmas al otrora número uno del mundo cuando comparte pista con el norteamericano. Siempre había perdido con Tien, que también le superó en el Abierto de Australia en enero pasado.

Tien jugó la primera y única final de su carrera en Pekin y la perdió ante Jannik Sinner. Estuvo cerca de alcanzar por primera vez los cuartos de final de un Masters 1.000 y alargar su buena racha en su recorrido por China. Ya fue cuartofinalista en Hangzhou y subcampeón en Pekín.

Pero cuando menos se esperaba, no pudo frenar la resurrección de Medvedev y dijo adiós a Shanghái sin poder ser el estadounidense más joven en alcanzar los cuartos de final de un Masters 1.000 desde Andy Roddick en Cincinnati.

Medvedev amarró sus vigésimos cuartos de final de un Masters 1.000, los terceros en 2025 tras Indian Wells y Madrid, y el tercero en Shanghai.

Evitó perder tres veces contra un mismo rival en una misma temporada el moscovita, finalista en Halle este curso, que se sobrepuso a todo para aprovechar la caída de los principales favoritos para hacer algo grande en el torneo.

En cuartos le espera el australiano Alex de Miñaur, que ganó al portugués Nuno Borges por 7-5 y 6-2.

Daniil Medvedev Tenis
Redacción D10
