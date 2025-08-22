Medallero: Cada galardón tiene una historia detrás y un país que vibra

Este gran evento deportivo está llegando a su fin. Dentro de cada justa se vivieron momentos memorables y una participación de alto nivel por parte de los 4.000 atletas provenientes de 41 países, que marcaron un hito en cada uno de los 28 deportes realizados.

Con un total de 143 preseas ganadas, Brasil lidera el medallero, seguido por Estados Unidos, Colombia y México; mientras que Paraguay, como país anfitrión, se destacó con un logro histórico.

Los atletas brasileños han alcanzado 60 medallas de oro, distinguiéndose especialmente en natación, atletismo, judo, vóleibol femenino y balonmano femenino, disciplinas que históricamente les han dado grandes resultados. Se adjudicaron, además, 36 medallas de plata y 47 de bronce.

En el segundo lugar del podio se encuentra Estados Unidos, que cosecha 38 oros, 34 platas y 34 bronces, logrando 106 preseas en total, con un rendimiento parejo en múltiples deportes. México, por su parte, se posiciona en el tercer lugar con 22 oros, 41 platas y 35 bronces, cerrando con 98 medallas en total, sobresaliendo en disciplinas como taekwondo y clavados, donde mostró su tradicional fortaleza.

Otro de los protagonistas es Colombia. Logró 36 preseas doradas, con un total de 90 medallas. Asimismo, Argentina, Chile y Cuba se mantienen dentro del top 10 del medallero, demostrando que el deporte junior en América Latina se consolida a un nivel competitivo.

Los atletas dieron todo de sí, se destacaron en cada uno de los juegos, principalmente en el escenario de atletismo en la segunda semana de competencias en el Parque Olímpico. A pesar de la inclemencia del tiempo, lograron grandes hazañas y resultados.

Otro de los escenarios que resaltó por su atractivo fue el Estadio Pynandi, donde se vivió el estreno del Vóleibol Playa y en el que se consiguieron notables victorias.

Ranking medallero

Las medallas de Paraguay

Paraguay, como país anfitrión, no se quedó atrás y se robó la atención con un desempeño histórico. Logró sumar 3 oros, 4 platas y 12 bronces, ubicándose de momento en el puesto 12 del medallero general con 19 consagraciones en total.

La primera medalla de oro llegó de la mano de Nicole Martínez, quien cumplió con las expectativas y tuvo una gran participación, cerrando con broche de oro la disciplina Par de Remos Cortos Femenino.

Fiorella Gatti fue la segunda competidora nacional que regaló al país la medalla dorada tras vencer a la brasileña Laura Silva en la final de Squash femenino, desarrollada en la Secretaría Nacional de Deportes (SND). Esta victoria sumó la segunda medalla para la delegación paraguaya.

Luego de un desempeño impecable en atletismo, que marcó un récord final de 81.56 metros, el lanzador de jabalina paraguayo, Lars Flaming, aseguró el tercer oro para el país.

Paraguay aprovechó cada impulso, fortaleciendo e impulsando el crecimiento de cada atleta a nivel regional. Cada uno marcó importantes resultados en sus participaciones, sumando medallas y dejando garra y corazón en el podio.

Más allá de los números

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 dejaron postales inolvidables: jóvenes que se destacaron en las diversas disciplinas, emociones en la tarima, abrazos y celebraciones. Fue un escenario que catapultó el anhelo de los competidores camino hacia los Panamericanos de Lima 2027.

El medallero es una parte de la historia. Lo que queda es una nueva generación de deportistas que está dejando huellas.

El ASU 2025 dejó en claro que el deporte continental está más vivo que nunca y promete mayores encuentros y medallas que alienten a quienes dejan su corazón y dedicación en cada competencia.