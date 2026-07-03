03 jul. 2026
Selección Paraguaya

Didier Deschamps: “Paraguay tiene calidad”

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps destacó a Paraguay señalando que “tiene calidad”. También dijo que si llegó a esta instancia “es porque es un buen equipo”.

Julio 03, 2026 06:34 p. m. • 
Por Redacción D10
Didier Deschamps

Didier Deschamps resaltó la campaña guaraní.

Foto: AFP

Didier Deschamps, técnico de Francia, resaltó lo que está haciendo la Selección Paraguaya en esta Copa del Mundo. “Es un equipo que tiene muchas ganas, que va a jugar hasta el último segundo. No es solo un equipo agresivo nada más, tiene calidad, con un modelo de juego que conoce muy bien y va a jugar para ganar también”, mencionó.

En charla para GEN, el seleccionador galo manifestó que “las predicciones a veces no son justas. Paraguay tiene calidad a nivel ofensivo: (Miguel) Almirón, (Julio) Enciso que juega en Francia, (Matías) Galarza sabe defender muy bien”.

Si Paraguay llegó hasta los octavos es porque un buen equipo. He visto los partidos que ha jugado y ha eliminado a Alemania. Cuando un equipo llega a los octavos no puede ser una sorpresa”, valoró.

Al ser consultado sobre si será un partido fácil como se comenta, Didier Deschamps marcó distancia. “Lo que se dice fuera no cuenta para mí. Estoy concentrado con el grupo. Tenemos confianza”, respondió.

“Vamos a respetar a todos los equipos. Cada partido es muy difícil y así será contra Paraguay también”, concluyó. El equipo que dirige Didier Deschamps es el gran candidato a quedarse con la Copa del Mundo, pero el entrenador se mostró mesurado al momento de hablar del cruce con la Albirroja.

Selección Paraguaya Didier Deschamps Francia Paraguay Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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