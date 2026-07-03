03 jul. 2026
Selección Paraguaya

Deschamps confunde a Chilavert con Higuita

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, habló del partido por los octavos de final de la Copa del Mundo 1998, cuando chocó con Paraguay. Pero en lugar de mencionar a José Luis Chilavert, citó a René Higuita.

Julio 03, 2026 05:07 p. m. • 
Por Redacción D10
Didier Deschamps

Didier Deschamps, durante el juego ante Paraguay en 1998.

Foto: Gentileza - Facebook

A Didier Deschamps, seleccionador de Francia y otrora jugador del equipo galo que conquistó la Copa del Mundo en 1998, la memoria le jugó una mala pasada al querer recordar el histórico juego de octavos de final que sostuvo ante Paraguay hace 28 años.

Ha sido muy difícil. Hizo mucho calor. Con un portero Higuita”, comenzó diciendo el entrenador Didier Deschamps hasta que fue corregido por el periodista de GEN: “¡Chilavert!, que tomaba mucho espacio”.

Tanto José Luis Chilavert como el colombiano René Higuita compartieron época, pero el que se medió con Didier Deschamps en 1998 fue el guardameta paraguayo tres veces elegido Mejor Portero del Mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS)

“El gol de oro muy bien para nosotros (…) Ha sido un partido muy importante para nosotros porque estábamos en octavos de final en Francia. Ha sido mucho difícil”, sentenció. Ahora, Paraguay está nuevamente en el camino de Francia, pero esta vez la Albirroja buscará que la historia sea distinta.

Selección Paraguaya Mundial FIFA 2026 Paraguay Francia Didier Deschamps José Luis Chilavert
Redacción D10
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