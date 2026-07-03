Deschamps confunde a Chilavert con Higuita

A Didier Deschamps, seleccionador de Francia y otrora jugador del equipo galo que conquistó la Copa del Mundo en 1998, la memoria le jugó una mala pasada al querer recordar el histórico juego de octavos de final que sostuvo ante Paraguay hace 28 años.

“Ha sido muy difícil. Hizo mucho calor. Con un portero Higuita”, comenzó diciendo el entrenador Didier Deschamps hasta que fue corregido por el periodista de GEN: “¡Chilavert!, que tomaba mucho espacio”.

Tanto José Luis Chilavert como el colombiano René Higuita compartieron época, pero el que se medió con Didier Deschamps en 1998 fue el guardameta paraguayo tres veces elegido Mejor Portero del Mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS)

“El gol de oro muy bien para nosotros (…) Ha sido un partido muy importante para nosotros porque estábamos en octavos de final en Francia. Ha sido mucho difícil”, sentenció. Ahora, Paraguay está nuevamente en el camino de Francia, pero esta vez la Albirroja buscará que la historia sea distinta.