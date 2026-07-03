03 jul. 2026
Selección Paraguaya

Alfaro se refirió a la situación de Alderete: ¿Llega ante Francia?

Omar Alderete fue uno de los ausentes en la clasificación de Paraguay ante Alemania por lesión y este viernes se le consultó al seleccionador Gustavo Alfaro si el defensa estará ante Francia.

Julio 03, 2026 04:34 p. m. • 
Por Redacción D10
Omar Alderete

Omar Alderete está con ganas de jugar, pero depende de su evolución.

Foto: Gentileza - Albirroja

Paraguay tendrá uno de los partidos más importantes de su historia ante Francia, el sábado en Filadelfia y una de las dudas del entrenador Gustavo Alfaro es la presencia de Omar Alderete. El zaguero se perdió el juego con Alemania por una lesión de rodilla.

Gustavo Alfaro mencionó que Omar Aldereteel jueves trabajó bien, pero no trabajó nada en campo. Hizo un trabajo exigente desde el punto de vista físico. Todos los trabajos que hizo lo respondió bien. Vamos a verlo esta tarde, en el entrenamiento, cómo responde”.

Vamos a ver en función de cómo responde, cómo se siente, cómo responde ante los estímulos para ver si lo podemos tener de arranque o como alternativa de cambio”, dijo. Además confesó que el propio jugador quiere estar en el enfrentamiento contra los galos.

De no llegar, seguramente el entrenador se decantará nuevamente por José Canale, de gran tarea en el cotejo pasado en el cual fue el encargado de anotar el último penal para la clasificación albirroja.

Paraguay, que viene de eliminar a Alemania en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, se medirá con Francia, que está ganando todos sus partidos anotando tres o más goles y que recientemente despidió a Suecia del torneo. El choque comenzará a las 18:00, en el Estadio Filadelfia.

Gustavo Alfaro Paraguay Mundial FIFA 2026 Selección Paraguaya
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