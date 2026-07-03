03 jul. 2026
Selección Paraguaya

El antecedente del árbitro Ilgiz Tantashev dirigiendo a Paraguay

El uzbeko Ilgiz Tantashev, que arbitrará el duelo entre Paraguay y Francia por los octavos de final de la Copa del Mundo, ya dirigió a la Albirroja en un partido donde exhibió un total de nueve tarjetas amarillas.

Julio 03, 2026 07:06 p. m. • 
Por Redacción D10
Paraguay Mali.jpg

Paraguay derrotó a Mali en los Juegos Olímpicos.

El uzbeco Ilgiz Tantashev

es el árbitro desginado para impartir justicia en el partido de Paraguay ante Francia por los octavos de final de la Copa del Mundo en juego marcado para el sábado 4 de julio a las 18:00 en Philadelphia, Estados Unidos.

Ilgiz Tantashev ya dirigió un partido de la Albirroja, fue el 30 de julio del 2024 en los Juegos Olímpicos de París. Paraguay venció por 1-0 a Malí logrando su boleto a los cuartos de final de la competencia donde enfrentaría a Egipto.

Tantashev tuvo un correcto arbitraje, aunque pecó de tarjetero ya que ehibió un total de nueve tarjetas amarillas; seis por el lado albirrojo y tres por el lado africano.

El escenario en esta Copa del Mundo 2026 es totalmente diferente, aunque esperamos que la victoria albirroja se produzca nuevamente y nos instalemos en cuartos de final del máximo torneo a nivel de selecciones.

Paraguay Francia Copa del mundo
Redacción D10
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