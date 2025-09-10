09 sept. 2025
Matías Galarza: “Nosotros apuntamos a competir en el Mundial”

Paraguay consiguió su primera victoria ante Perú en Lima gracias al tanto de Matías Galarzar. El volante señaló que a la Copa del Mundo, la Albirroja se irá a competir, no solo a participar.

Septiembre 09, 2025 10:46 p. m. • 
Por Redacción D10
Matías Galarza

Matías Galarza le dio el triunfo a la Albirroja.

Foto: Gentileza - Albirroja

Matías Galarza fue clave en el triunfo histórico de Paraguay sobre Perú en Lima, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. El mediocampista marcó el solitario gol del juego y dio un aviso con relación a la Copa del Mundo.

“Nosotros apuntamos a competir en el Mundial. El grupo está para grandes cosas. Nosotros no nos iremos a participar, sino a competir, vamos a ir creciendo cada vez más. Cada jugador tiene que demostrar y sacar su mejor versión para competir en el Mundial”, aseveró en charla para la televisión.

Tras el triunfo contra Perú, “ahora el objetivo es el Mundial”, remarcó. “Esto es un reflejo de todo lo que es Paraguay, siempre fuimos aguerridos, trabajadores, es lo que nos caracteriza a nosotros. Creo que se dejó la imagen del pueblo paraguayo”, expresó.

Con la victoria, Paraguay cerró con 28 unidades en la clasificación, mismo puntos que consiguieron Colombia, Uruguay y Brasil.

Perú Paraguay
Eliminatorias
El golazo de Matías Galarza a Perú
Matías Galarza le está dando el triunfo a Paraguay frente a Perú, en Lima, por la 18ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.
Septiembre 09, 2025 10:17 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-09 at 19.50.39.jpeg
Eliminatorias
Paraguay termina mejor la primera mitad
La Albirroja se aplomó mejor en el tramó final de la primera parte en el estadio Nacional de Lima en el empate parcial ante Perú por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo 2026.
Septiembre 09, 2025 09:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Inglaterra
Eliminatorias
Inglaterra arolla a Serbia y acaricia el Mundial
Inglaterra dio un paso más hacia el Mundial de 2026 tras arrollar por 0-5 a Serbia y sumar su quinta victoria consecutiva, lo que le permite liderar con autoridad el grupo K con siete puntos de ventaja sobre Albania y ocho sobre los serbios, que cuentan con un partido menos.
Septiembre 09, 2025 08:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Portugal
Eliminatorias
Portugal cumple en Budapest
La selección de Portugal tuvo que remontar hasta en dos ocasiones en el partido que ganó (2-3) este martes ante Hungría, correspondiente a la segunda jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2026, ante un equipo que se encerró muy bien y supo salir a la contra para ponerle las cosas difíciles al reciente campeón de las Liga de las Naciones.
Septiembre 09, 2025 07:34 p. m.
 · 
Redacción D10
Orlando Gill
Eliminatorias
El último onceno de la Albirroja: Gill de titular
Paraguay tiene todo confirmado para su último partido por las Eliminatorias Sudamericanas. La gran novedad es el debut de Orlando Gill.
Septiembre 09, 2025 07:19 p. m.
 · 
Redacción D10
G0Qg1XnXcAAStk1.jpg
Eliminatorias
Perú tiene equipo confirmado
El entrenador Óscar Ibáñez dio a conocer la formación titular de Perú para enfrentar a Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.
Septiembre 09, 2025 07:08 p. m.
 · 
Redacción D10
