Matías Galarza: “Nosotros apuntamos a competir en el Mundial”

Matías Galarza fue clave en el triunfo histórico de Paraguay sobre Perú en Lima, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. El mediocampista marcó el solitario gol del juego y dio un aviso con relación a la Copa del Mundo.

“Nosotros apuntamos a competir en el Mundial. El grupo está para grandes cosas. Nosotros no nos iremos a participar, sino a competir, vamos a ir creciendo cada vez más. Cada jugador tiene que demostrar y sacar su mejor versión para competir en el Mundial”, aseveró en charla para la televisión.

Tras el triunfo contra Perú, “ahora el objetivo es el Mundial”, remarcó. “Esto es un reflejo de todo lo que es Paraguay, siempre fuimos aguerridos, trabajadores, es lo que nos caracteriza a nosotros. Creo que se dejó la imagen del pueblo paraguayo”, expresó.

Con la victoria, Paraguay cerró con 28 unidades en la clasificación, mismo puntos que consiguieron Colombia, Uruguay y Brasil.