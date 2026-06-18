18 jun. 2026
Selección Paraguaya

Matías Galarza: “Estoy en el escenario más lindo del mundo”

El mediocampista Matías Galarza rompió el silencio luego de que algunas versiones afirmarán que no se encontraba en óptimas condiciones emocionales por su supuesta salida de River Plate de Argentina.

Junio 18, 2026 08:06 p. m. • 
Por Redacción D10
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Claro y preciso. Galarza despeja rumores y se enfoca en Turquía: “Estoy feliz y con la cabeza en la selección”.

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El volante fue contundente al desmentir cualquier inconveniente que pueda afectar su rendimiento con la Albirroja. “Estoy en el escenario más lindo, más grande del mundo, si tengo alguna preocupación va a ser dar lo mejor por mi país, esa es la realidad”, expresó.

Además, mostró su molestia por las informaciones que circularon en torno a su estado anímico. “Cada uno es responsable por lo que dice, pero para mí me parece una barbaridad. Estoy orgulloso, estoy feliz, con la cabeza en la selección”, afirmó, dejando en claro que su prioridad absoluta es representar de la mejor manera a Paraguay en la máxima cita del fútbol.

Respecto al desafío que supone enfrentar a Turquía, Galarza destacó la calidad del rival, aunque aseguró que el plantel paraguayo confía plenamente en sus capacidades. El mediocampista recordó que durante las Eliminatorias la selección tuvo que medirse con figuras de primer nivel, entre ellas Lionel Messi. “Enfrentamos a Messi, a los mejores jugadores del mundo en las Eliminatorias. Creo que Sudamérica tiene a los mejores jugadores del mundo”, señaló el jugador paraguayo.

Finalmente, reconoció el potencial del conjunto europeo, pero transmitió confianza de cara al encuentro. “Turquía tiene un gran equipo, jugadores individualmente muy buenos. Nosotros estamos preparados y, sobre todo, confiados en que podamos mostrar el mejor Paraguay que podamos”, concluyó.

Con la ilusión intacta y el respaldo de una destacada campaña en las Eliminatorias, Paraguay buscará dar otro paso importante en el Mundial cuando se mida ante una selección turca que también llega con ambiciones de avanzar en el certamen.

Mundial FIFA 2026 Albirroja Selección Paraguaya
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