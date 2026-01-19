Mateo Gamarra hace un análisis positivo

Olimpia cerró su serie de amistosos en el exterior con un saldo sin victorias pero con una buena performance, algo que destaca el defensor paraguayo Mateo Gamarra.
Gamarra conversó con zona mixta con los medios y destacó la idea que intentó plasmar el equipo. “Un análisis positivo para nosotros jugar estos partidos y ahora a mentalizarnos en el debut del torneo Apertura”, comenzó diciendo.
Para el defensor, la pretemporada fue la mejor para seguir mejorando. “El trabajo nos sirvió bastante, me sentí muy bien en los amistosos”, reconoció.
Consultado sobre el Mateo Gamara que verá el hincha de Olimpia esta temporada, el defensor dijo: “Estoy mejor mentalmente, siempre fui profesional y ahora se van a encontrar con un Mateo que va a dar todo por el Olimpia”, cerró.