19 ene. 2026
Olimpia

Mateo Gamarra hace un análisis positivo

Mateo Gamarra, defensor de Olimpia, hizo un análisis positivo luego de los dos amistosos disputados ante Colo Colo y Boca Juniors.

Enero 19, 2026 11:04 a. m. • 
Por Redacción D10
Mateo Gamarra.jpg

Mateo Gamarra, defensor de Olimpia.

Olimpia cerró su serie de amistosos en el exterior con un saldo sin victorias pero con una buena performance, algo que destaca el defensor paraguayo Mateo Gamarra.

Gamarra conversó con zona mixta con los medios y destacó la idea que intentó plasmar el equipo. “Un análisis positivo para nosotros jugar estos partidos y ahora a mentalizarnos en el debut del torneo Apertura”, comenzó diciendo.

Para el defensor, la pretemporada fue la mejor para seguir mejorando. “El trabajo nos sirvió bastante, me sentí muy bien en los amistosos”, reconoció.

Consultado sobre el Mateo Gamara que verá el hincha de Olimpia esta temporada, el defensor dijo: “Estoy mejor mentalmente, siempre fui profesional y ahora se van a encontrar con un Mateo que va a dar todo por el Olimpia”, cerró.

Mateo Gamarra Olimpia Amistoso
Redacción D10
Más contenido de esta sección
ngg.jpg
Olimpia
Un jugador de Olimpia va al fútbol argentino
Llegó como una gran figura y ahora se marcha cedido a préstamo al fútbol argentino.
Enero 18, 2026 05:40 p. m.
eerikl.jpg
Olimpia
Deja Olimpia para jugar en Guatemala
El jugador paraguayo tendrá un nuevo desafío en su carrera al fichar por un equipo centroamericano.
Enero 18, 2026 04:14 p. m.
20260118_091842.jpg
Olimpia
Boca Juniors vs. Olimpia, un duelo cargado de historia
Olimpia afronta su último amistoso de pretemporada enfrentando esta noche (21:00) a Boca Juniors en San Nicolás.
Enero 18, 2026 09:19 a. m.
 · 
Redacción D10
Adrián Alcaraz.jpg
Olimpia
La increíble situación desperdiciada por Adrián Alcaraz
Adrián Alcaraz tuvo la inmejorable chance de abrir el marcador en el amistoso ante Colo Colo pero su definición no fue la mejor.
Enero 16, 2026 10:27 a. m.
 · 
Redacción D10
20260116_075855.jpg
Olimpia
Las palabras de Gastón Olveira tras el amistoso con Colo Colo
El portero uruguayo Gastón Olveira habló luego del amistoso ante Colo Colo de Chile por la Serie Río de la Plata dejando sus sensaciones.
Enero 16, 2026 08:00 a. m.
 · 
Redacción D10
oli.jfif
Olimpia
Olimpia cae en penales ante Colo Colo en amistoso
Olimpia cayó en penales ante Colo Colo tras empatar 0-0 en un entretenido amistoso por la Serie Río de la Plata.
Enero 15, 2026 11:09 p. m.
Carga Más