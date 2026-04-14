15 abr. 2026
Fútbol Internacional

Mascherano renuncia a la dirección técnica del Inter Miami de Messi

El argentino abandonó sorpresivamente la dirección técnica del equipo de Lionel Messi en la MLS.

Abril 14, 2026 02:57 p. m. • 
Por Redacción D10
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Javier Mascherano y Lionel Messi, técnico y jugador del Inter Miami.

El argentino Javier Mascherano renunció sorpresivamente a la dirección técnica del Inter Miami de Lionel Messi por razones personales, informó este martes el club estadounidense.

En el cargo desde noviembre de 2024, el Jefecito deja el puesto de manera inesperada tras siete jornadas de la temporada 2026 de la MLS, en la que las Garzas defienden su primer título de campeón.

“Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella y, esté donde esté, seguiré deseándole lo mejor al club en el futuro. No me cabe duda de que el club seguirá cosechando éxitos en el futuro”, dijo Mascherano citado en un comunicado del equipo de Florida.

El entrenador de 41 años da un paso al costado apenas cuatro meses después de haber ganado la primera corona de la institución rosa en la liga norteamericana de fútbol (MLS).

Con Messi y Rodrigo de Paul en camino hacia el Mundial de Norteamérica (11 de junio-19 de julio), Inter marcha en la tercera casilla de la Conferencia Este con 12 puntos en siete juegos, a cuatro unidades del líder Nashville SC.

Precisamente el puntero de la zona propinó el mayor golpe al cuadro floridano en lo que va del año, al eliminarlo en octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, el gran objetivo del equipo de La Pulga para esta campaña.

Mascherano tenía contrato hasta el final del curso 2027.

“Javier formará parte para siempre de la historia de este club y siempre ocupará un lugar especial en la familia del Inter Miami CF”, dijo Jorge Mas, propietario del conjunto de Florida, en una nota.

“Respetamos su decisión y le estamos profundamente agradecidos por todo lo que ha aportado”, agregó.

El argentino Guillermo Hoyos, exseleccionador de Bolivia y extécnico de equipos de Argentina, Grecia, México o Chile, asumirá la conducción del Inter para los “próximos juegos”, según el cuadro.

Javier Mascherano Inter Miami Estados Unidos
Redacción D10
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