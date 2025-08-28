Más clasificados en la Copa Paraguay

28 ago. 2025
Agosto 28, 2025 07:38 a. m. • 
A fase 4. Gral. Caballero festeja su pase a los octavos.

General extiende su racha en Copa

Gral. Caballero JLM trasladó su buen momento en la Copa Paraguay, ya que sin muchas complicaciones superó a Humaitá y se instaló en los octavos de final de la competencia.

Los goleadores del rojo mallorquino: Gaspar Vega (26’), Marcelo Ferreira (29’), Estifen Díaz (41’) y Ronald Roa (50’); los del León del Corumbá Cué sumaron goles por obra de Diego Cardozo, de penal (11’) y Óscar González (45’+2’). En octavos, General se medirá ante el vencedor del 12 de Junio vs. Ameliano.

Resi clasifica a octavos de final

Resistencia SC superó por el marcador de 2-0 a Silvio Pettirossi en un intenso partido y avanzó a una nueva etapa de la Copa Paraguay 2025.

El encuentro se disputó en el estadio Ricardo Gregor. Los goles para el equipo de la Chacarita llegaron por intermedio de Tobías Castellano (37’) y una muy buena definición del atacante Jorge Colmán (88’). En la siguiente fase, el equipo celeste de la Chaca se enfrentará a River Plate del barrio Mburicaó por un lugar en cuartos de final.

