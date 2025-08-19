Marsella pone a la venta a Rabiot tras otra polémica

Rabiot, de 30 años y uno de los capitanes del club, estaba apartado del primer equipo desde el lunes, días después de enfrentarse en el vestuario con el británico Rowe, de 22 años, al término de la derrota el viernes pasado ante el Rennes, en la primera jornada de la Liga francesa.

La dirección del OM, pilotada por el español Pablo Longoria, y el entrenador del equipo, Roberto De Zerbi, estimaron que la actitud de Rabiot sobrepasó los límites, pues sus reproches estuvieron cerca de provocar un altercado físico con Rowe, de acuerdo con los medios locales.

También desagradó al OM la actitud del joven británico, apartado de la disciplina del club y también a la espera de ser transferido este mismo verano.

Con contrato hasta 2026, Rabiot es una de las estrellas del OM, al que llegó procedente del Juventus de Turín (2019-2024). Antes, el medio zurdo (53 veces internacional) se había formado y había consolidado su carrera en el PSG (2012-2019).

No es la primera vez que el centrocampista está en el centro de la polémica. En 2019, estuvo medio año apartado del PSG por negarse a renovar con los parisinos.

En 2018, antes del Mundial de Rusia, Rabiot se negó a formar parte de la lista de siete jugadores suplentes de la selección.

El seleccionador, Didier Deschamps, consideró esta decisión un “gran error”, lo que le supuso estar dos años fuera de ‘Les Bleus’, a los que regresó en 2020 y con los que logró en 2022 un subcampeonato del mundo en Catar.

En su regreso este año al Parque de los Príncipes de París con los colores del Marsella, Rabiot fue objeto de cánticos e insultos por parte de los aficionados del PSG. Una de las pancartas desplegadas tenía un mensaje ofensivo dirigido a él y a su madre Véronique, quien además es su agente.