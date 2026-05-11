11 may. 2026
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El latigazo de Claudia Martínez para el triunfo del Washington Spirit

El Washington Spirit se llevó un triunfo que le permite seguir en la segunda posición de la liga gracias a un gol de la paraguaya Claudia Martínez.

Mayo 11, 2026 04:42 p. m. • 
Por Redacción D10
Claudia Martínez

El Washington Spirit ganó con el gol de Claudia Martínez.

Foto: Gentileza - Washington Spirit

El domingo, cuando el empate parecía que se instalaría como el resultado final, el Washington Spirit logró sumar de a tres frente al Seattle Reign FC y con este triunfo se ubicó en la segunda posición de la clasificación.

A los 84’, un latigazo de la paraguaya Claudia Martínez significó el 0-1 del encuentro desarrollado en el Lumen Field. Con ese tanto ya son tres los marcados por la delantera guaraní en la National Women’s Soccer League.

El equipo de Claudia Martínez llegó a 18 unidades, uno menos que el Portland Thorns que está al frente de la tabla. En la siguiente jornada, el Washington Spirit visitará al San Diego Wave, el viernes 15 de mayo desde las 23:00.

Claudia Martínez
Redacción D10
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