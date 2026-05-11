11 may. 2026
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Futsal FIFA: Muchos goles en la ronda 6 del Premium

Se completó la fecha 6 de la Liga Premium de futsalFIFA, competencia que organiza la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Mayo 11, 2026 10:48 a. m. • 
Por Redacción D10
Futsal APF.jpg

Cerro Porteño y Campo Alto igualaron 1-1 en el Polideportivo Sol de América.

El 3 de Mayo brindó la sorpresa de la fecha al superar por 6 a 2 a Olimpia como local, mientras que Cerro Porteño de visita empató 1-1 contra Campoalto.

En otros compromisos: Exa Ysaty goleó a San Cristóbal por 7-1, Presidente Hayes de visitante superó a Coronel Escurra por 5-2, Afemec en su campo superó a Recoleta FC por 7-2 y Deportivo Santaní y Star’s Club empataron sin goles.

POSICIONES. Lidera la clasificación Afemec con 9 unidades, y lo siguen Cerro Porteño y Star’s Club con 8, Olimpia, San Cristóbal y Exa-Ysaty tienen 7, Presidente Hayes 6, Deportivo Santaní 5, Recoleta FC 4, 3 de Mayo 4, Sol-Campoalto 1 y cierra la tabla de posiciones Coronel Escurra sin puntos..

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