Futsal FIFA: Muchos goles en la ronda 6 del Premium

El 3 de Mayo brindó la sorpresa de la fecha al superar por 6 a 2 a Olimpia como local, mientras que Cerro Porteño de visita empató 1-1 contra Campoalto.

En otros compromisos: Exa Ysaty goleó a San Cristóbal por 7-1, Presidente Hayes de visitante superó a Coronel Escurra por 5-2, Afemec en su campo superó a Recoleta FC por 7-2 y Deportivo Santaní y Star’s Club empataron sin goles.

POSICIONES. Lidera la clasificación Afemec con 9 unidades, y lo siguen Cerro Porteño y Star’s Club con 8, Olimpia, San Cristóbal y Exa-Ysaty tienen 7, Presidente Hayes 6, Deportivo Santaní 5, Recoleta FC 4, 3 de Mayo 4, Sol-Campoalto 1 y cierra la tabla de posiciones Coronel Escurra sin puntos..