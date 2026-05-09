Muchos goles en el inicio de la competencia de fútbol de salón

Arrancó la competencia en la categoría principal de área metropolitana en el fútbol de salón, con la disputa de la Copa de Oro 2026, certamen que organiza la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón (FPFS).

En la primera fecha por el Grupo A, los marcadores fueron: Artemios 7-3 Deportivo Primor, Simón Bolívar 6-3 29 de Septiembre, José Meza 2-1 Cerro Corá. Fecha libre: San Antonio.

Posiciones: Artemios 2 puntos, Bolívar 2, José Meza 2, San Antonio 0, Primor 0, 29 de Septiembre 0 y Cerro Corá 0.

En el Grupo B: Atenas 2-2 Independiente y La Merced 1-3 Villeta. Postergado: 12 de Junio vs. Nuestra Señora de la Asunción. Libre: Fomento de Barrio Obrero.

Tabla de posiciones: Villeta 2 puntos, Atenas 1, Independiente 1, Fomento 0, 12 de Junio 0, NSA 0 y el equipo de La Merced 0.

MÁS COMPETENCIA. En la fecha 2, los compromisos, el martes 12 de mayo son Fomento de Barrio Obrero vs. 12 de Junio.

Miércoles 13: Deportivo Primor vs. Simón Bolívar y San Antonio vs. José Meza.

Jueves 14: Independiente vs. La Merced, NSA vs. Villeta y Cerro Corá vs. Artemios. Los compromisos arrancan a las 19:00 en la categoría juvenil Sub 19 y a las 20:30 en la Primera División.