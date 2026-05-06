06 may. 2026
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Cerro golea y lidera con Star’s, Olimpia y San Cristóbal

El Azulgrana alcanzó 7 unidades luego de su triunfo ante Escurra.

Mayo 06, 2026 05:41 p. m. • 
Por Redacción D10
cerro futsal

El Azulgrana sigue firme en la Liga Premium.

Gentileza.

Cerro Porteño goleó a Coronel Escurra por 6-1, en la tercera fecha de la Liga Premium de fútsalFIFA.

Con esto, el Azulgrana suma 7 puntos en la tabla de posiciones al igual que Olimpia que venció 5-0 a Recoleta en el juego que abrió la ronda. Star’s Club también sumó 7 puntos tras su victoria de local por 3-2 ante Campoalto y San Cristóbal empató a Santaní por el marcador de 2-2.

Afemec sumó su segundo triunfo en el torneo, esta vez ante Exa Ysaty por el marcador de 4-3. Y Presidente Hayes obtuvo sus primeros tres puntos tras ganarle 3-0 a 3 de Mayo.

Posiciones: Cerro 7 puntos, Olimpia 7, Star’s Club 7, San Cristóbal 7, Afemec 6, Exa Ysaty 4, Santaní 4, Recoleta 4, Hayes 3, 3 de Mayo 1, Campoalto 0 y Escurra 0.

Liga Premium Futsal FIFA Cerro Porteño Olimpia
Redacción D10
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