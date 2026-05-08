Colonias se impone y marca el ritmo

El equipo itapuense logró su sexto triunfo para alcanzar 13 unidades y asomar en la parte alta de la clasificación.

La gran figura del juego fue Hans Paulo Feder con un total de 21 puntos anotados para el representativo del Colonias Gold.

Al cierre se cumplían otros cuatro compromisos de la ronda por el Nacional.

NBA. Con una exhibición defensiva, los San Antonio Spurs de Víctor Wembanyama aplastaron por el marcador de 133-95 a los Minnesota Timberwolves para empatar 1-1 esta semifinal de la Conferencia Oeste de la NBA.

En el Este, los New York Knicks aprovecharon la baja de Joel Embiid para vencer 108-102 a los Philadelphia 76ers y avanzarse 2-0 en otra eliminatoria al mejor de siete partidos.