Luqueño es semifinalista continental en fútbol de playa

¡Qué buena noticia para la República! Es un logro enorme para el Kure Luque meterse entre los cuatro mejores del torneo tras golear al Deportivo Salud de Bolivia por 7-4.

En el fútbol de playa en Paraguay, el Sportivo Luqueño tiene un nivel altísimo, y que el Auriazul esté peleando en esas instancias solo confirma la garra que le ponen en la arena en cada torneo. Ahora se viene lo más difícil, pero llegar a semis ya es un aviso de que está para grandes cosas.

Tres goles de Diogo Catarino, dos de Mauricio Braz y uno de Benjamín Da Silva y Rodrigo Da Costa le dieron la victoria al elenco auriazul. En la siguiente instancia, el representante paraguayo jugará el sábado 9 de mayo con el ganador de Vasco Da Gama de Brasil y la Academia Tito Drago de Perú

Detalles del partido

Deportivo Salud (Bol) 4-7 Sportivo Luqueño

Estadio: Vila Velha. Primer árbitro: Luciano Andrade (Brasil). Segundo árbitro: Ignacio Donato (Uruguay). Tercer árbitro: Cristian Galaz (Chile). Cuarto árbitro: Darwin Busto. Cronometrador: Mario Lagos (Chile). Goles: 4’ y 19’ Josep Gentilín, 26’ Brendo Chagas y 27’ Héctor Tobar (DS); 9’, 31’ y 35’ Diogo Catarino, 19’ Benjamín Da Silva, 20’ y 32’ Mauricio Braz y 33’ Rodrigo Da Costa, de penal (SL). Amonestados: 3’ Brendo Chagas y 33’ Rafael Amorim (DS)

Deportivo Salud (4): Iniciantes : Pablo Rodríguez; Josep Gentilín, Rafael Amorim, Héctor Tobar y Brendo Chagas. Alternantes: Brian Ortiz, Víctor Pedraza, Dimas Garzón, Antonio Brito, Jorge Gutiérrez, Óscar Terán y Lucas Menacho. DT: Félix Salvatierra.