07 may. 2026
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Luqueño es semifinalista continental en fútbol de playa

Este jueves, el Sportivo Luqueño venció por 7 a 4 a Deportivo Salud de Bolivia y avanzó a semifinales de la Conmebol Libertadores Fútbol Playa.

Mayo 07, 2026 06:51 p. m. • 
Por Redacción D10
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El campeón de la Super Liga de Paraguay, el Auriazul luqueño ya está en semifinales y aguarda rival.

Foto: Gentileza - Conmebol

¡Qué buena noticia para la República! Es un logro enorme para el Kure Luque meterse entre los cuatro mejores del torneo tras golear al Deportivo Salud de Bolivia por 7-4.

En el fútbol de playa en Paraguay, el Sportivo Luqueño tiene un nivel altísimo, y que el Auriazul esté peleando en esas instancias solo confirma la garra que le ponen en la arena en cada torneo. Ahora se viene lo más difícil, pero llegar a semis ya es un aviso de que está para grandes cosas.

Tres goles de Diogo Catarino, dos de Mauricio Braz y uno de Benjamín Da Silva y Rodrigo Da Costa le dieron la victoria al elenco auriazul. En la siguiente instancia, el representante paraguayo jugará el sábado 9 de mayo con el ganador de Vasco Da Gama de Brasil y la Academia Tito Drago de Perú

Detalles del partido

Deportivo Salud (Bol) 4-7 Sportivo Luqueño

Estadio: Vila Velha. Primer árbitro: Luciano Andrade (Brasil). Segundo árbitro: Ignacio Donato (Uruguay). Tercer árbitro: Cristian Galaz (Chile). Cuarto árbitro: Darwin Busto. Cronometrador: Mario Lagos (Chile). Goles: 4’ y 19’ Josep Gentilín, 26’ Brendo Chagas y 27’ Héctor Tobar (DS); 9’, 31’ y 35’ Diogo Catarino, 19’ Benjamín Da Silva, 20’ y 32’ Mauricio Braz y 33’ Rodrigo Da Costa, de penal (SL). Amonestados: 3’ Brendo Chagas y 33’ Rafael Amorim (DS)

Deportivo Salud (4): Iniciantes: Pablo Rodríguez; Josep Gentilín, Rafael Amorim, Héctor Tobar y Brendo Chagas. Alternantes: Brian Ortiz, Víctor Pedraza, Dimas Garzón, Antonio Brito, Jorge Gutiérrez, Óscar Terán y Lucas Menacho. DT: Félix Salvatierra.

Sportivo Luqueño (7): Iniciantes: Pedro Pereira, Diogo Catarino, Mauricio Braz, Rodrigo Da Costa y Benjamín Da Silva. Alternantes: Yoao Rolón, Billyvardo Velezmoro, Sixto Cantero, Néstor Medina, Jesús Martínez, Milciades Medina y Marciel Pires. DT: Fabricio Santos.

Sportivo Luqueño Fútbol de Playa Conmebol
Redacción D10
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