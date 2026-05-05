04 may. 2026
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Arranca la Copa de Oro de fútbol de salón

La Federación Paraguaya de Fútbol de Salón programó el inicio de su competencia oficial para el miércoles 6 de mayo en el Fomento.

Mayo 04, 2026 09:15 p. m. • 
Por Redacción D10
atenas salonismo

El Deportivo Atenas jugará la Copa de Oro 2026.

Foto: Gentileza.

La Federación Paraguaya de Fútbol de Salón programó el inicio de la Copa de Oro, para el miércoles 6.

En el Fomento de Barrio Obrero la justa se pone en marcha con el compromiso entre 29 de Septiembre (campeón defensor) vs. Simón Bolívar desde las 21:00.

Para el jueves 7, por la Serie A se anuncia los enfrentamientos entre Primor vs. Artemios FC (cancha de Bolívar) y Sportivo José Meza vs. Cerro Corá (Polideportivo de José Meza ); Libre: San Antonio.

Por la Serie B, el jueves 7: Atenas vs. Independiente (Fomento). Viernes 8 de mayo: La Merced vs. Villeta (cancha Fulgencio Yegros de Ñemby) y 12 de Junio vs. NSA (cancha Seccional N° 5). Libre: Fomento.

Copa de Oro Fútbol de Salón Fomento
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