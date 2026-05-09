Luqueño va por el bronce en la Libertadores

Sportivo Luqueño disputará este domingo 10 el compromiso por el tercer puesto en el marco de la Copa Libertadores de fútbol de playa que se disputa en Brasil y que organiza la Conmebol.

El elenco paraguayo medirá al Dávila FC de Chile desde las 13:00, buscando la medalla de bronce y un lugar en el podio final. Seguidamente el Vasco Da Gama y el Sampaio Correa, ambos de Brasil, definirán el título de campeón continental.

Ayer en la ronda de las semifinales el equipo paraguayo cedió ante el equipo del Vasco Da Gama de Río de Janeiro en un juego electrizante por 6 a 5.

Marcaron para el equipo Auriazul: Rodrigo en dos oportunidades, Sixto Cantero, Mauricinho y Billyvardo Velezmoro.