08 may. 2026
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Artemios gana en el inicio del salonismo

El equipo de Artemios FC se impuso a Deportivo Primor por 4 a 2, en el arranque de la Copa de Oro de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón (FPFS), por la primera fecha del Grupo A.

Mayo 08, 2026 07:36 a. m. • 
Por Redacción D10
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Primer paso. Equipo de Artemios que venció a Primor.

Artemios triunfó con goles de Fernando Recalde 2, José Candia y Guillermo Causarano. Descontó para Primor Javier Salas.

Hoy prosigue el Grupo A, con el compromiso entre las representaciones de Simón Bolívar y 29 de Setiembre, campeón defensor, en el estadio del primero que se ubica en el barrio de Santísima Trinidad. Fecha libre en el grupo A le corresponde a San Antonio.

Las jornadas arrancarán a las 19:40 con preliminares C15 y los duelos de primera serán los estelares desde las 21:00.

Al cierre se disputaba de manera íntegra el Grupo B.

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