Artemios gana en el inicio del salonismo

Artemios triunfó con goles de Fernando Recalde 2, José Candia y Guillermo Causarano. Descontó para Primor Javier Salas.

Hoy prosigue el Grupo A, con el compromiso entre las representaciones de Simón Bolívar y 29 de Setiembre, campeón defensor, en el estadio del primero que se ubica en el barrio de Santísima Trinidad. Fecha libre en el grupo A le corresponde a San Antonio.

Las jornadas arrancarán a las 19:40 con preliminares C15 y los duelos de primera serán los estelares desde las 21:00.

Al cierre se disputaba de manera íntegra el Grupo B.