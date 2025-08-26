25 ago. 2025
Automovilismo

Magnífica exposición de autos históricos del Rally

Un imperdible Salón de los autos históricos de Rally de Paraguay se habilitó en el primer piso del TACPy.

Agosto 25, 2025 10:04 p. m.
WhatsApp Image 2025-08-20 at 19.18.23 (1).jpeg

Imperdible salón de autos históricos del Rally.

El pasado martes 19 de agosto se realizó el Avant Premier del Primer Salón del Automóvil de autos que marcaron la historia del Rally en el país.

El evento se realizó en el primer piso del edificio del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), con presencia de invitados especiales.

La exposición estará hasta el 30 de agosto para que puedan ser apreciados por los seguidores y amantes del automovilismo. El acceso será diario a partir de las 17.00 hasta las 21:00 en forma gratuita.

Se tienen la presencia de varios autos que marcaron historia especialmente en el Rally del Chaco

Aparece el Opel de las primeras ediciones chaqueñas, también unidades de la marca Toyota, la más ganadora de las citas chaqueñas. Además Ford, Peugeot, Volkswagen, Datsun-Nissan, Mitsubishi, Subaru, Lancia, Audi, Kia, Hyundai y Alfa Romeo.

WhatsApp Image 2025-08-20 at 19.18.23.jpeg
WhatsApp Image 2025-08-20 at 19.18.25.jpeg
WhatsApp Image 2025-08-20 at 19.18.24.jpeg

Rally Automovilismo Autos antiguos
Más contenido de esta sección
Oscar Piastri
Automovilismo
Piastri dominó el único libre de Spa
El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial de Fórmula Uno, dominó este viernes el único libre para el Gran Premio de Bélgica, el decimotercero del año, que se disputa -con formato sprint- en el circuito de Spa-Francorchamps, donde los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) marcaron el noveno y el undécimo tiempo, respectivamente, y el argentino Franco Colapinto (Alpine), el decimonoveno.
Julio 25, 2025 01:29 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-07-23 at 07.59.02.jpeg
Automovilismo
Duerksen vuelve a salir a pista en Bélgica
Tras un fin de semana competitivo en la última fecha en Silverstone, Joshua Duerksen ya está listo para disputar la fecha 9 del campeonato de la FIA F2 este fin de semana en Bélgica.
Julio 23, 2025 10:17 a. m.
Un rally de tierra roja
Automovilismo
Paraguay presenta la campaña “Un rally de tierra roja”
Paraguay presentó este sábado su campaña oficial “Un rally de tierra roja”, como parte de la cuenta regresiva para la décima fecha del Mundial de Rallies (WRC, por sus siglas en inglés) que el país acogerá en el departamento de Itapúa (sur), entre el 28 y el 31 de agosto próximo.
Julio 12, 2025 07:25 p. m.
 · 
Redacción D10
Joshua Duerksen
Automovilismo
¡Joshua Duerksen es segundo en el GP de Austria!
El piloto paraguayo de Fórmula 2, Joshua Duerksen, acabó en la segunda posición en el sprint del Gran Premio de Austria. Lideró gran parte de la carrera, pero su monoplaza no aguantó.
Junio 28, 2025 10:54 a. m.
 · 
Redacción D10
Lando Norris
Automovilismo
Los McLaren dominan el último libre de Spielberg
El inglés Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo este sábado, por delante de su compañero, el australiano Oscar Piastri -líder del campeonato-, en el último libre para el Gran Premio de Austria, el undécimo del Mundial de F1, en el Red Bull Ring de Spielberg; donde los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) marcaron el duodécimo y el decimoquinto tiempo, respectivamente; y el argentino Franco Colapinto (Alpine), el decimonoveno.
Junio 28, 2025 10:36 a. m.
 · 
Redacción D10
Circuito Gilles-Villeneuve
Automovilismo
La Fórmula 1 seguirá en Canadá hasta 2035
La Fórmula 1 anunció este martes que Canadá seguirá siendo una de las citas del Mundial hasta 2035, al ampliarse otros cuatro años el acuerdo que estaba vigente para que el circuito Gilles-Villeneuve fuera sede de la prueba.
Junio 17, 2025 11:37 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más