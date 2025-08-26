Magnífica exposición de autos históricos del Rally

El pasado martes 19 de agosto se realizó el Avant Premier del Primer Salón del Automóvil de autos que marcaron la historia del Rally en el país.

El evento se realizó en el primer piso del edificio del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), con presencia de invitados especiales.

La exposición estará hasta el 30 de agosto para que puedan ser apreciados por los seguidores y amantes del automovilismo. El acceso será diario a partir de las 17.00 hasta las 21:00 en forma gratuita.

Se tienen la presencia de varios autos que marcaron historia especialmente en el Rally del Chaco

Aparece el Opel de las primeras ediciones chaqueñas, también unidades de la marca Toyota, la más ganadora de las citas chaqueñas. Además Ford, Peugeot, Volkswagen, Datsun-Nissan, Mitsubishi, Subaru, Lancia, Audi, Kia, Hyundai y Alfa Romeo.