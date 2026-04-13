Maidana marca dos goles y sonríe en la victoria de Talleres

En una tarde destacada, el lateral zurdo Alexandro Maidana, Talleres consiguió una fantástica victoria al derrotar por 2-1 a Defensa y Justicia a domicilio en Florencio Varela.

Este triunfo resultó clave no solo por los tres puntos en juego, que ubican a la “T” en la zona alta de la clasificación, sino también porque marcó la primera vez que el equipo cordobés pudo ganar en ese estadio en Primera División.

El ex Guaraní de Paraguay fue el autor de los dos goles. El defensor zurdo valoró la apertura del marcador y el impacto del triunfo en la tabla. El paraguayo fue elegido como la figura del partido por la importancia de los dos goles del equipo dirigido por Carlos Tevez.

El primero llegó a los 14 minutos del primer tiempo, con un potente remate de zurda tras una asistencia de Diego Valoyes. El segundo se dio a los 14' del complemento (59'), nuevamente con definición de pierna izquierda.

Posterior al juego, el lateral resaltó el rendimiento del equipo. “Hicimos un buen partido y los tres puntos nos dejan bien arriba”, dijo. Sobre sus goles, eligió uno por sobre el otro: “Me quedo con el primero, porque sirvió para abrir el marcador”.

Ante la mirada atenta del estratega Gustavo Alfaro

El buen nivel mostrado por Maidana en la Liga Profesional 2026 alimenta la ilusión de una posible convocatoria a la selección de Paraguay con vistas al Mundial 2026. Consultado sobre si el entrenador Gustavo Alfaro siguió su actuación, el lateral dejó una respuesta optimista.