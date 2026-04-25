25 abr. 2026
Torneo Apertura

Luqueño se queda con el duelo auriazul

Sportivo Luqueño superó 2-1 a Sportivo Trinidense en Itauguá por la fecha 18 del torneo Apertura.

Abril 25, 2026 07:44 p. m. • 
Por Redacción D10
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Iván Maggi, la figura del partido con un doblete.

@spluquenoficial

Sportivo Luqueño se impuso por 2-1 a Sportivo Trinidense en el duelo auriazul disputado este sábado en el estadio Luis Salinas de Itauguá por la fecha 18 del torneo Apertura del fútbol paraguayo.

Iván Magui con dos tantos le dio el triunfo a un Sportivo Luqueño que había sufrido el empate transitorio de Clementino González en una primera etapa muy disputada.

Con esta victoria de 2-1, Sportivo Luqueño se afianza en el décimo lugar con 18 puntos. Trinidense se ubica quinto con 26 unidades.

La próxima fecha, la decimonovena del torneo Apertura, Trinidense visitará a 2 de Mayo en juego programado para el viernes 1 de mayo a las 17:45. Luqueño entrará en acción el sábado 2 de mayo a las 20:00 visitando a Rubio Ñu en la Arboleda.

Luqueño Trinidense Torneo Apertura
Redacción D10
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