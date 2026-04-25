Luqueño vs. Trinidense: Paso a paso

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Sportivo Luqueño recibe a Sportivo Trinidense en el estadio Luis Salinas de Itauguá a partir de las 17:45 por la fecha 18 del torneo Apertura.
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Luqueño y Trinidense se verán las caras en el Luis Salinas de Itauguá.
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