25 abr. 2026
Torneo Apertura

Olimpia, por un paso clave rumbo al título

Olimpia, puntero del certamen, visita La Huerta (20:00) donde lo espera un golpeado Libertad con el objetivo firme de estirar su ventaja sobre Cerro Porteño.

Abril 25, 2026 08:02 a. m. • 
Por Redacción D10
20260425_080111.jpg

Libertad y Olimpia se medirán en La Huerta.

Después del superclásico suspendido, el Decano pretende mantener su condición de sólido líder del Torneo Apertura y una victoria lo acercaría aún más hacia su 48ª estrella liguera.

El entrenador Pablo Sánchez está pensando en un onceno similar al que paró frente a Cerro Porteño; no obstante, la situación de Juan Alfaro es la que preocupa al técnico ya que presentó algunas molestias durante el entrenamiento del jueves. Su lugar estaría cubierto por Alex Franco. En la zona defensiva se espera la vuelta de Alan Rodríguez.

El Guma, que atraviesa por momentos turbulentos tras la goleada recibida en la fecha pasada que acabó en la renuncia de Francisco Arce, busca darse una sacudida y el clásico blanco y negro es un gran partido para hacerlo.

Con Juan Eduardo Samudio en el banquillo, el elenco repollero quiere encontrar un poco de luz que servirá bastante desde el punto de vista anímico.

Olimpia Libertad Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Nacional vs. Recoleta_66959345.jpg
Torneo Apertura
En la Visera, el Trico recibirá al Canario
Después de la tremenda goleada 5-0 de Recoleta FC, el equipo canario visitará a Nacional en el Arsenio Erico desde las 17:45, este encuentro dará inicio a la fecha 18 del Apertura 2026.
Abril 24, 2026 08:08 a. m.
 · 
Redacción D10
Estadio Nueva Olla_nueva olla_16210442.jpg
Torneo Apertura
En una Olla desolada, Cerro recibe a Ameliano
Cerro Porteño tendrá que pagar por los errores de sus barras jugando sin público.
Abril 24, 2026 08:03 a. m.
 · 
Redacción D10
expulsión de Vitamina Sánchez.jpg
Torneo Apertura
Árbitros de la 18ª fecha del Apertura
Durante la tarde de este jueves, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol compartió la nómina de jueces que estarán en los choques de la 18ª fecha del Torneo Apertura.
Abril 23, 2026 05:36 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-04-19 at 19.05.52.jpeg
Torneo Apertura
A la espera de la resolución defintiva
Luis Pampliega, miembro del Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol, manifestó en Fútbol a lo Grande que no existe fecha para la resolución final del superclásico ya que se deben cumplir los pasos procesales.
Abril 22, 2026 12:31 p. m.
 · 
Redacción D10
20260421_184040.jpg
Torneo Apertura
Rubio Ñu brinda una paliza a Libertad
A Rubio Ñu le alcanzó un solo tiempo para golear al Libertad de Francisco Chiqui Arce.
Abril 21, 2026 07:00 p. m.
 · 
Redacción D10
RUB-LIB.png
Torneo Apertura
Rubio Ñu vs. Libertad: Paso a paso
Rubio Ñu recibe a Libertad a partir de las 17:00 en el cierre de la fecha 17 del torneo Apertura del fútbol paraguayo. Dirige José Méndez y en el VAR estará Fernando López.
Abril 21, 2026 03:58 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más