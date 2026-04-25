Olimpia, por un paso clave rumbo al título

Después del superclásico suspendido, el Decano pretende mantener su condición de sólido líder del Torneo Apertura y una victoria lo acercaría aún más hacia su 48ª estrella liguera.

El entrenador Pablo Sánchez está pensando en un onceno similar al que paró frente a Cerro Porteño; no obstante, la situación de Juan Alfaro es la que preocupa al técnico ya que presentó algunas molestias durante el entrenamiento del jueves. Su lugar estaría cubierto por Alex Franco. En la zona defensiva se espera la vuelta de Alan Rodríguez.

El Guma, que atraviesa por momentos turbulentos tras la goleada recibida en la fecha pasada que acabó en la renuncia de Francisco Arce, busca darse una sacudida y el clásico blanco y negro es un gran partido para hacerlo.

Con Juan Eduardo Samudio en el banquillo, el elenco repollero quiere encontrar un poco de luz que servirá bastante desde el punto de vista anímico.