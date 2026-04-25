24 abr. 2026
Torneo Apertura

Cerro Porteño no pasa del empate y se va alejando del título

Cerro Porteño no pudo de local ante Ameliano y ve cada vez más lejos la posibilidad de alcanzar el título del Torneo Apertura 2026.

Abril 24, 2026 10:05 p. m.
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El Ciclón no pudo ante Ameliano.

Foto: Renato Delgado - Última Hora

En La Nueva Olla de Cerro Porteño, vacía, debido a la sanción a hinchas de Cerro Porteño, el equipo de Ariel Holan no pudo este viernes y tuvo que conformarse con una paridad 1-1 ante Sportivo Ameliano por la fecha 18 del Torneo Apertura 2026.

Fue un empate justo, en verdad. Lo fue porque, si bien el Ciclón tuvo unos quince a veinte minutos en donde pareció que no solo podía marcar la apertura sino aumentar la cuenta, Ameliano equilibró el trámite del juego a pesar del error cometido a los cinco minutos por el arquero Miguel Martínez para que Mateo Klimowicz pusiera el 1-0.

Ameliano lo equilibró e incluso durante pasajes enteros lo superó a Cerro, basado en los argumentos de esta bien trabajada escuadra de Roberto Nanni: la salida desde el fondo como principio, el respeto por el balón en el medio sector y la velocidad punzante en el ataque, donde Jorge Sanguina y Raúl Cabral hicieron un gran partido.

Fue Cabral el que igualó el marcador tras un error también grosero de Lucas Quintana en la salida, definiendo de primera una pelota servida por Sanguina a la entrada del área grande.

El equipo de Ariel Holan fue errático en la puntada final y el de Nanni fue efectivo, y hasta pudo haberlo ganado.

Cerro Porteño Sportivo Ameliano Torneo Apertura
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