09 ago. 2025
Torneo Clausura

Luqueño golea a Tembe y sube al podio del Torneo Clausura

Sportivo Luqueño sin piedad golea por 5-1 a Tembetary y agudiza la crisis del Rojiverde que hasta ahora ha perdido los siete partidos que disputó en el Clausura.

Agosto 09, 2025 08:27 p. m. • 
Por Redacción D10
El festejo tempranero, apenas un minuto de juego, fue gracias a Macelo Pérez.

El grito sagrado fue más rápido de lo esperado en el estadio Luis Salinas en Itauguá, apenas transcurrían 40 segundos cuando el delantero Marcelo Pérez convirtió el tanto a favor del Sportivo Luqueño y sorprendió a un Atlético Tembetary que cada vez está más cerca de retornar a la División Intermedia. Ha perdido todos (7) sus partidos en lo que va el torneo Clausura.

Esta victoria coloca al Auriazul en la zona alta de la tabla de posiciones con 13 unidades, compartiendo el tercer lugar con Guaraní.

El segundo gol del Auriazul llegó nuevamente de manera tempranera, a los 48 minutos en esta ocasión el autor fue Walter González. El mallorquino anotó su segundo tanto en el torneo, el sexto con la camiseta del Chanchón.

El teme reaccionó, un minutos más tarde, a los 49' de contragolpe Paul Charpentier sentenciaba el gol de descuento para poner 2-1, a tiro de empate el marcador.

Pero Luqueño volvió a concretar, a los 57', el mediocampista Sebastián Quintana con un tiro sutil y colocado de zurda ponía el 3-1 transitorio. A los 62', el Auriazul otra vez con un Marcelo Pérez encendido que sellaba su doblete para el 4-1.

Para confirmar que se estaba disputando un partidazo, el Nómada volvía a marcar y demostraba que aún no se rendía, cuando corría 65 minutos Estiven Pérez. Pero a instancias del VAR la anotación se anula por una falta provocada por Pérez sobre Ángel Benítez en el área del portero.

Sobre el final el Chanchón celebró el 5-1 definitivo, a los 84', el defensor de Tembetary, Nicolás Marotta anotó contra de su valla.

