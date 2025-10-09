09 oct. 2025
Fútbol Internacional

Luka Modric camina hacia su quinto Mundial

Luka Modric y Croacia dieron un paso de gigante para disputar el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras empatar 0-0 frente a la República Checa.

Octubre 09, 2025 06:10 p. m. • 
Por Redacción D10
G22ChjxWAAADAps.png

Luka Modric, mediocampista de Croacia.

Luka Modric y Croacia dieron un paso de gigante para disputar el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras empatar 0-0 frente a la República Checa, que no pudo firmar una victoria con la que habría complicado al conjunto balcánico.

El camino hacia el quinto mundial de Modric, el que seguramente será el de su despedida, parece despejado. El último obstáculo era la República Checa y Croacia aguantó un empate que debería ser suficiente para participar en la Copa del Mundo.

Con un partido menos, Croacia está empatada a 13 puntos con la República Checa. Además, se enfrentará como local a dos selecciones teóricamente más débiles como Gibraltar y las Islas Feroe y cerrará su fase de clasificación con una visita a Montenegro.

La selección dirigida por Zlatko Dalic tendría que perder uno de sus tres partidos y, además, que la República Checa la superara en la diferencia general de goles, algo que parece prácticamente imposible (Croacia tiene +16 y la República Checa +5). Eso, o sumar otro pinchazo más a una hipotética derrota y que su rival ganara los dos duelos que le restan.

El combinado checo, consciente de que necesitaba una victoria para acudir directamente al que sería su segundo Mundial en los últimos 32 años, llevó casi siempre el peso del partido. Sin embargo, no se llevó el premio que necesitaba: los tres puntos.

Sin Patrik Schick por lesión, perdió parte de la efectividad que habría necesitado en ataque. Y con el jugador del Bayer Leverkusen fuera de juego, las oportunidades, una a una, se esfumaron conforme transcurrían los minutos.

Fallaron Tomas Soucek, Lukas Provod y Pavel Sulc en la primera parte. En todas las ocasiones, apareció la figura de Dominik Livakovic, que lo paró todo; y en el segundo acto, el turno fue para Tomas Chory y Pavel Sulc, que ni siquiera atinaron entre los tres palos.

Croacia, mientras, contragolpeó bien con Modric como lanzador y con Ivan Perisic como finalizador. Sin embargo, el extremo del PSV Eindhoven tampoco tuvo su mejor día y no atinó en ninguna de sus tres oportunidades.

Al final, el empate sin goles coloca a Croacia en disposición de asegurarse su presencia en el próximo Mundial. Depende de sí misma y se enfrentará a selecciones teóricamente asequibles. Si no hay sorpresas, el mago de Zadar culminará en Estados Unidos, México y Canadá, su esplendorosa carrera internacional.

-- Ficha técnica:

0 - República Checa: Kovar; Coufal, Vitik, Krejci, Zeleny; Cerv, Soucek; Provod (Cerny, min. 76), Sulc (Linger, min. 76), Kusej (Vydra, min. 62); y Chory.

0 - Croacia: Livakovic; Jakic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Sucic; Pasalic (Ivanovic, min. 62), Kramaric, Perisic (Fruk, min. 78); y Budimir (Pasalic, min. 62).

Árbitro: François Letexier (Francia). Mostró tarjeta amarilla a Sucic (min. 73) y a Kramaric (min. 75) por parte de Croacia.

Incidencias: partido correspondiente a la sexta jornada del Grupo L europeo de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 disputado en el Fortuna Arena de Praga ante unos 20.000 espectadores. EFE

Luka Modric Croacia República Checa
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Gianni Infantino
Fútbol Internacional
Infantino abre la puerta a cambiar las fechas de los Mundiales
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, abrió este jueves en la asamblea de la European Football Clubs (EFC, antigua ECA), la posibilidad de cambiar las fechas de los Mundiales a partir de 2030, tal y como se hizo para el de Qatar 2022.
Octubre 09, 2025 11:35 a. m.
rrrusss.jpg
Fútbol Internacional
El fútbol argentino llora a Miguel Ángel Russo
Clubes y jugadores del fútbol argentino lamentaron este miércoles el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, de 69 años, y quien en más de 30 años de trayectoria dirigió a nueve equipos del fútbol local.
Octubre 09, 2025 08:18 a. m.
 · 
Redacción D10
ronaldo martinez.jfif
Fútbol Internacional
Ronaldo Martínez le interesa a Racing
Octubre 09, 2025 08:12 a. m.
 · 
Redacción D10
FILES-FBL-ARG-RUSSO-HEALTH
Fútbol Internacional
Miguel Ángel Russo, el entrenador argentino que conquistó América
Miguel Ángel Russo, emblema de Estudiantes de La Plata y entrenador de Boca Juniors, fallecido este miércoles a los 69 años, dejó una huella imborrable en el fútbol argentino y latinoamericano.
Octubre 08, 2025 09:39 p. m.
 · 
Redacción D10
Miguel Ángel Russo
Fútbol Internacional
Muere Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors
Miguel Ángel Russo, ex entrenador de Cerro Porteño en el fútbol paraguayo, que se desempeñaba en la actualidad como técnico de Boca Juniors, falleció este miércoles a los 69 años.
Octubre 08, 2025 07:31 p. m.
 · 
Redacción D10
CRISTIANO RONALDO AL NASSR.jpg
Fútbol Internacional
Cristiano Ronaldo es el primer futbolista billonario
La fortuna del futbolista portugués Cristiano Ronaldo tuvo un aumento significativo tras su ida a Arabia Saudita.
Octubre 08, 2025 05:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más