Isidro Pitta: “Tenemos que volver a lo que fue el comienzo con Alfaro”

Isidro Pitta se perfila como el referente de área elegido por Gustavo Alfaro para asumir la titularidad frente a Turquía, en la segunda jornada de la Copa del Mundo. En un compromiso que el propio delantero no ha dudado en calificar como “una final que no vale tres puntos, sino seis”.

Tras el duro golpe que significó el debut con derrota ante Estados Unidos, el atacante reconoció que el plantel experimentó un lógico bajón anímico, pero destacó la inmediata intervención del cuerpo técnico para resetear la mentalidad del grupo.

“El profe fue el primero en decirnos que cambiemos eso, que pensemos ya en Turquía para poder revertir el resultado”, señaló el futbolista en conferencia de prensa.

De cara al planteamiento táctico para medir a un rival que destaca por su “buen manejo de pelota”, el delantero enfatizó la necesidad de recuperar la solidez de los primeros meses del ciclo de Alfaro.

El plan de trabajo de estos días se centró en la corrección minuciosa de los desajustes defensivos y colectivos sufridos en el estreno mundialista. Según Pitta, la consigna principal de la Albirroja de cara al choque ante los europeos es “minimizar los errores” cometidos contra los estadounidenses.

En el plano estrictamente personal, Pitta se mostró optimista respecto a su rendimiento y al exigente ritmo de las prácticas oficiales, donde afirma sentirse en óptimas condicione. Lejos de ver con recelo la disputa por el puesto de centrodelantero, valoró la dinámica que existe dentro de la concentración nacional, describiéndola como una “competencia muy sana” entre los cuatro atacantes que integran la lista.

La preparación de Paraguay entra en su fase decisiva con la certeza de que el margen de error se reduce al mínimo en el certamen.