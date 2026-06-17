17 jun. 2026
Fútbol Internacional

Bernardo Silva ficha por el Real Madrid por dos temporadas

El centrocampista portugués Bernardo Silva jugará las dos próximas temporadas en el Real Madrid tras el acuerdo alcanzado con el futbolista, quien llega al club blanco después de finalizar su contrato con el Manchester City.

Junio 17, 2026 06:43 a. m. • 
Por Redacción D10
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Bernardo Silva, es nuevo jugador del Madrid.

Foto: EFE

Silva, de 31 años y quien se encuentra con Portugal en el Mundial de fútbol, estará ligado al Real Madrid hasta el 30 de junio de 2028, según informa la entidad madridista en un comunicado.

Es el segundo fichaje del club blanco para la nueva campaña después de que el pasado lunes anunciara la incorporación del lateral izquierdo español Marc Cucurella, procedente del Chelsea, por seis temporadas.

Después de que algunos medios publicaran en las últimas semanas el supuesto interés del Barcelona y el Atlético de Madrid en hacerse con los servicios de Silva, la llegada al banquillo del conjunto madridista del portugués José Mourinho precipitó las negociaciones para concretar su fichaje.

Silva, quien cumplirá 32 años el próximo 10 de agosto, llega al Real Madrid después de militar nueve temporadas en el Manchester City, con el que jugó 460 partidos oficiales en las distintas competiciones, con 76 goles y 75 asistencias.

Bajo las órdenes del técnico español Pep Guardiopla, fue uno de sus baluartes del club inglés, con el que conquistó 19 títulos, entre ellos, una Liga de Campeones, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y seis Premier League.

Antes de jugar en Inglaterra, estuvo tres temporadas en el Mónaco y una en el Benfica, club en el que se formó.

Con la selección portuguesa, ha sido 109 veces internacional, con catorce goles, cifras que podría aumentar este miércoles con el estreno de su combinado nacional en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que supone su tercer campeonato.

El palmarés del centrocampista lisboeta con la selección incluye dos Liga de Naciones, en 2019, donde fue elegido mejor jugador del torneo, y en 2025.

Portugal fue campeona de Europa en 2016, pero Silva no participó en el torneo debido a una lesión muscular, lo que, según el futbolista, supuso el peor momento de su carrera deportiva.

Tras las incorporaciones de Silva y Cucurella, se espera en los próximos días la confirmación de los fichajes del central francés Ibrahima Konaté, quien llegaría libre del Liverpool, y del lateral neerlandés Denzel Dumfries, quien tiene contrato con el Inter de Milán hasta 2028.

Konaté y Dumfries fueron compromisos que adoptó el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, durante la campaña de las elecciones que acabó ganando el pasado día 7. EFE

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