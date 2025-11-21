El presidente de Recoleta, Luis Vidal, habló este viernes con Radio Monumental y contó algunos detalles importantes sobre el caso de Alejandro Silva que suena fuerte como refuerzo de Olimpia para el 2026.

El charrúa dejó su sello en el Franjeado y con el conjunto canario también, con rendimientos altos, goles y marcas. Sin embargo, su contrato fenece el 31 de diciembre y queda como jugador libre. Al respecto, Vidal dijo que la cuestión queda en campo del jugador.

“Tiene la propuesta nuestra que contempla mejoras, pero siempre dejó en claro que si venía uno de los grandes y llegaban a un acuerdo y se cumplía lo pactado era libre de irse. Pero hasta hoy nadie me dijo nada”, expresó Vidal en Fútbol a lo Grande.

“La pelota está en su cancha”, subrayó.