02 jun. 2026
Copa Mundial

Luis Díaz brilla y Colombia se despide de su público con triunfo ante Costa Rica

Luis Díaz brilló este lunes en Bogotá al anotar un gol y servir otro en la victoria por 3-1 de Colombia sobre Costa Rica con la que los suramericanos se despidieron de su público para viajar a Estados Unidos, donde continuará su preparación para el Mundial de 2026.

Junio 02, 2026 07:38 a. m. • 
Por Redacción D10
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Luis Diaz, con el brazalete de capitán, referente de Colombia.

Foto: AFP

Luis Díaz brilló este lunes en Bogotá al anotar un gol y servir otro en la victoria por 3-1 de Colombia sobre Costa Rica con la que los suramericanos se despidieron de su público para viajar a Estados Unidos, donde continuará su preparación para el Mundial de 2026.

En el estadio El Campín de la capital colombiana, los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo tomaron la ventaja con un gol del central Davinson Sánchez y otro de Díaz, mientras que los centroamericanos descontaron con una anotación de Andrey Soto.

El 3-1 definitivo fue obra del atacante Luis Suárez, goleador del Sporting portugués.

Los primeros minutos del partido estuvieron muy luchados en la mitad de la cancha, donde ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones y el juego estuvo cortado.

Los visitantes se acercaron en una jugada en la que el atacante Mandfred Ugarte recibió en el área, se giró y sacó un remate que pasó cerca del palo izquierdo de Camilo Vargas.

Sin embargo, los colombianos se fueron tomando confianza, empezaron a jugar cada vez más cerca de la portería y abrieron al marcador al 17 en un tiro de esquina lanzado por Díaz en el que Sánchez anticipó a su marcador y mandó el balón al fondo con un cabezazo.

El 2-0 llegó al 23 cuando el central Fernán Faerron perdió un balón en salida por la presión del extremo Carlos Andrés Gómez, quien habilitó al creativo Jorge Carrascal, que le pasó la pelota a Díaz para que anotara un gol con un remate cruzado.

Los tantos despertaron a los ticos, que se acercaron con un remate de media distancia de Ugalde al 26, que fue atajado sin mayores dificultades por el colombiano Camilo Vargas.

El descuento llegó al 33 en una muy buena jugada colectiva en la que el centrocampista Orlando Galo mandó un centro que cabeceó en el segundo palo el atacante Josimar Alcocer para habilitar a Soto, que con otro cabezazo venció la resistencia del portero local.

Como en la etapa inicial, el juego comenzó muy cortado en el segundo tiempo, pese a que en Colombia ingresó James Rodríguez.

Las faltas de ambos equipos no permitieron que el partido tomara ritmo, aunque la selección centroamericana se plantó en terreno de Colombia, que trató de hacer daño al contragolpe con la velocidad de Díaz y Luis Suárez, que ingresó por Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

Costa Rica estuvo a punto de empatar al 62 en una jugada en la que el lateral colombiano Johan Mojica cometió un error en marca y el balón le quedó solo en el borde del área a Galo, que sacó un remate que despejó en la raya el central Willer Ditta.

El 3-1 definitivo llegó al 82 en una gran jugada de James, quien filtró un pase para Suárez, que le ganó la posición al central rival con el cuerpo y sacó un remate imposible de atajar para Sequeira.

Colombia se despidió así de su público y esta semana viajará a Estados Unidos para jugar su último partido de preparación al Mundial contra Jordania en San Diego el próximo 7 de junio.

- Ficha técnica:

3. Colombia: Camilo Vargas (m.74, David Ospina); Santiago Arias (m.89, Daniel Muñoz), Davinson Sánchez (m.46, Jhon Lucumí), Willer Ditta (m.74, Yerry Mina), Johan Mojica (m.74, Deiver Machado); Gustavo Puerta (m.67, Juan Camilo Portilla), Richard Ríos (m.67, Kevin Castaño), Jorge Carrascal (m.46, James Rodríguez); Luis Díaz (m.74, Juan Fernando Quintero), Carlos Andrés Gómez (m.46, Jhon Arias) y Juan Camilo Hernández (m.46, Luis Suárez).

Seleccionador: Néstor Lorenzo.

1. Costa Rica: Patrick Sequeira; Haxzel Quirós (m.61, Álvaro Zamora), Jeyland Mitchell, Fernán Faerron; David Araya, Aarón Salazar, Orlando Galo, Andrey Soto (m.61, Chirstopher Núñez), Carlos Mora; Manfred Ugalde (m.77, Luis Flores) y Josimar Alcocer (m.83, Orlando Sinclair).

Seleccionador: Fernando Batista.

Goles: 1-0, m.17: Davinson Sánchez. 2-0, m.23: Luis Díaz. 2-1, m.33: Andrey Soto. 3-1, m.82: Luis Suárez.

Árbitro: el ecuatoriano Guillermo Guerrero. Amonestó a Fernán Faerrón, Willer Ditta, Jeyland Mitchell y Richard Ríos.

Incidencias: partido amistoso disputado en el estadio El Campín, de Bogotá.

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Redacción D10
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