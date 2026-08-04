Luis Vidal estima estadio lleno ante Boca Juniors

Luis Vidal, presidente de Recoleta, conversó este martes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM sobre la actualidad del conjunto canario que tendrá por delante el duelo de Copa Sudamericana ante Boca Juniors.

Vidal se refirió a la cantidad de boletos ya vendidos para el duelo revancha de octavos de final de la Sudamericana ante Boca. “Estimamos estadio lleno, ya tenemos casi 10.000 entradas vendidas”, arrancó diciendo.

Sobre los boletos destinados a la visita, Vidal indicó la cantidad exacta. “La gente de Boca nos pidió 10.500 entradas que ya están bloqueadas para ellos”, reveló.

También se refirió a las noticias publicadas por medios argentinos que titulaban que Boca Juniors será local en el Defensores del Chaco. “Nos criticaron por cederle muchas entradas a Boca, pero hay que ser realistas. Nosotros no metemos más de 1.000 personas en ningún partido, ni siquiera contra Olimpia y Cerro Porteño”, indicó.

También habló del gran triunfo que consiguieron por 3-2 ante Nacional. “Ayer jugaron muchos chicos que habitualmente no juegan y lo hicieron muy bien. Eso nos deja tranquilos porque tenemos un gran plantel”, concluyó.

El entrenador Jorge González también habló para Fútbol a lo Grande dejando su reflexión tras la gran victoria obtenida ante Nacional. “Fue un gran partido de todos los chicos, los vi comprometidos con la tarea asignada. Fuimos justos ganadores”, analizó.

Recoleta sumó su primer triunfo en el torneo Clausura y con 4 puntos ocupa el quinto lugar de la clasificación y este martes 11 de agosto a las 19:00 visitará a Boca Juniors por la ida de los octavos de final de la Sudamericana.