06 oct. 2025
Recoleta

Recoleta compra el pase de Lucas Romero

Luis Vidal confirmó en Radio Monumental 1080 AM que el Deportivo Recoleta adquirió el pase del Seleccionado Albirrojo Lucas Romero.

Octubre 06, 2025 11:52 a. m. • 
Por Redacción D10
Romero fue comprado por el Deportivo Recoleta.

El presidente del Deportivo Recoleta, Luis Vidal, fue entrevistado este lunes en el programa Fútbol a lo Grande y contó algunos detalles sobre la situación de Lucas Romero. El jugador, que se encuentra ahora al servicio de la Albirroja para los amistosos frente a Japón y Corea del Sur, fue adquirido por la institución canaria.

El futbolista se encontraba a préstamo en el club, cedido por Tacuary, pero ahora la institución logró un acuerdo total con el equipo del ascenso.

“Hemos llegado a un acuerdo total. Nosotros ya acordamos que Lucas es de Recoleta, la operación se hace con Tacuary y, a partir de ahí, se firmó contrato con Lucas porque eso decía el acuerdo”, expresó el directivo.

Según Vidal el jugador se encuentra cómodo en la institución, pero la idea es que se siga potenciando, deseando que pueda ser vendido al exterior. “Lo que queremos es que esté en un fútbol más competitivo”, tiró.

Redacción D10
