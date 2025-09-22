Recoleta FC consiguió otra importante victoria con remontada incluida ante Atlético Tembetary, al igual que en la jornada anterior, pero contra Trinidense. Este triunfo significó sumar 45 puntos en el acumulativo para conseguir tranquilidad en el promedio y, además, ilusionarse en conseguir cupo a Sudamericana.
En charla con La Sobremesa de FALG, Brahian Ferreira se refirió sobre el momento del Canario. “Fue muy importante que hayamos sumado de a tres, para no preocuparnos por el promedio y pensar en poder clasificar a la Sudamericana”, destacó.