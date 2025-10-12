12 oct. 2025
Recoleta

En Recoleta están felices por la gran campaña

Recoleta está realizando una gran temporada, prácticamente salvado del descenso y apuntando a la clasificación a la Sudamericana 2026.

Octubre 12, 2025 03:50 p. m. • 
Por Redacción D10
Recoleta.jpg

Recoleta, ganador del partido ante Olimpia.

El Canario, comandado por el técnico Jorge González, viene de vencer por 1-0 a Olimpia, en Itauguá. En charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, González se mostró feliz por este gran presente, destacando el compromiso de los jugadores en cada partido.

“Estamos muy felices por este momento, todo esto le debemos al presidente Luis Vidal, que es el primer hincha y el primer jugador”, dijo el DT, quien contó cómo fue transitando estos años en el club: “Yo me incorporé como empleado administrativo cuando llegué años atrás al club; soy licenciado en Administración de Empresas, me gusta mucho el fútbol y luego me dieron la oportunidad de sumarme al cuerpo técnico. Salimos campeones en la B en el 2022; cuando yo llegué al club salimos últimos en la categoría y fuimos creciendo mucho”, agregó.

FELIZ. Por su parte, Sebastián Vargas, autor del gol del triunfo ante el Franjeado, también charló con FALG, dando sus sensaciones y explicando la jugada de su gol. “Contento por el triunfo, el profesor sabe que soy un poco egoísta y busqué el arco”, dijo.

Recoleta Torneo Clausura Copa Sudamericana
Redacción D10
